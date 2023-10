Le mobile le plus élégant du marché est ce Motorola de gamme moyenne-premium avec une réduction de 200 euros

Pour moins de 400 euros, vous obtenez un téléphone portable que nous recommandons pour sa puissance extrême, la qualité de son écran, la pureté d’Android et la charge de 68W.

Vous économisez 200 euros sur l’achat d’un téléphone portable qui offre une qualité dans tous ses aspects.

Ce n’est pas le téléphone portable le plus connu du marché, mais il mérite toute votre attention pour son design élégant, la qualité de ses composants et son prix actuel. Nous parlons du Motorola Edge 40, un milieu / haut de gamme avec une performance digne d’un haut de gamme et une réduction de plus de 200 euros. Le Motorola Edge 40 est un téléphone exquis que vous pouvez acheter dès maintenant pour seulement 395 euros chez PcComponentes dans le magnifique modèle de couleur noire.

Ce smartphone a un prix d’origine de 599 euros, donc vous voyez déjà que la baisse de prix est considérable. Si vous tenez compte de son historique, c’est l’un des prix les plus bas qu’il ait jamais eu jusqu’à présent. Si vous préférez l’avoir dans une couleur plus voyante comme le rouge, vous le trouverez à 409 euros chez PcComponentes, seulement 14 euros de plus. Il est beaucoup plus cher sur Amazon, où le prix du téléphone ne baisse qu’à 430 euros.

Nous adorons ce Motorola Edge 40 pour son design exquis, pour la qualité de son écran et pour les performances surprenantes de son processeur. Vous pourrez l’utiliser pour toutes les tâches, y compris pour prendre des photos et des vidéos de qualité. De plus, il dispose de détails haut de gamme dans la batterie, comme la charge sans fil de 15W. En résumé, c’est un smartphone qui vous assure une excellente expérience pour moins de 400 euros.

Un milieu / haut de gamme avec une réduction de 200 euros

Obtenir le Motorola Edge 40, c’est obtenir un téléphone avec une grande qualité de construction. Nous le voyons à l’arrière, avec une finition en cuir végétalien, et à l’aluminium sur les côtés. De plus, il s’agit de l’un des téléphones les plus légers du marché, avec un poids de seulement 167 grammes qui le fait se sentir comme une plume dans vos mains. Vous n’avez pas à vous soucier de sa protection, car un étui de grande qualité est inclus dans la boîte.

Lorsque vous l’allumez, vous constaterez immédiatement qu’il dispose d’un écran qui est magnifique. Il s’agit d’un écran OLED incurvé de 6,55 pouces de taille, en résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et avec un taux de rafraîchissement incroyable de 144 Hz. Tout cela se traduit par des images d’une grande netteté et d’une grande fluidité, en plus d’avoir de bonnes couleurs. Lorsque vous regardez du contenu multimédia, vous profiterez au maximum des images et de l’excellent son fourni par les haut-parleurs avec Dolby Atmos.

Nous sommes en présence de l’un des meilleurs téléphones Motorola, également grâce aux excellentes performances offertes par le MediaTek Dimensity 8020. Sa puissance permet au téléphone d’exécuter n’importe quelle application en toute fluidité, vous pouvez donc également l’utiliser pour jouer ou éditer des images. La mémoire ne sera pas un problème car il dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. De plus, avec le Edge 40, vous profiterez de toute la vitesse de la 5G.

Ce smartphone nous semble être un excellent achat pour l’avenir, car il bénéficie de 3 ans de mises à jour Android et de 4 ans de mises à jour de sécurité. Il est livré directement avec Android 13, une version pratiquement sans ajouts qui vous assure une expérience similaire à celle des téléphones Google Pixel.

En ce qui concerne la photographie, il dispose d’un appareil photo principal de 50 MP et d’un objectif grand-angle de 13 MP à l’arrière, avec un objectif frontal de 32 MP. Tous offrent une très bonne qualité, vous le verrez dans les photos et les vidéos que vous obtiendrez. D’autre part, le Motorola Edge 40 tient facilement toute la journée grâce à sa batterie de 4 400 mAh. De plus, il se recharge en quelques minutes seulement grâce à la charge rapide de 68W, tandis que la charge sans fil est de 15W.

Bien qu’il soit considéré comme un milieu / haut de gamme, la réalité est que le Motorola Edge 40 offre une expérience proche du haut de gamme. C’est pourquoi nous vous recommandons de profiter de la réduction de plus de 200 euros qu’il offre actuellement et de l’obtenir pour seulement 395 euros chez PcComponentes. Dès que vous commencerez à l’essayer, vous constaterez que c’est un choix judicieux.

