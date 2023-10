Peut-être devrez-vous changer de mobile, car WhatsApp dit au revoir à Android 4.4 KitKat

Mauvaises nouvelles si vous avez encore votre téléphone Android de 2013, car WhatsApp a cessé de prendre en charge la version 4.4 d’Android et cessera bientôt de fonctionner.

Android 4.4 KitKat (2013) dit adieu à WhatsApp.

Nous ne savons pas combien de personnes vont bientôt se retrouver sans WhatsApp à cause de ce que nous allons vous dire, mais en réalité, la nouvelle est très importante car la plupart des utilisateurs de smartphones utilisent leur téléphone pour avoir WhatsApp, rien que pour ça, et le service de messagerie le plus populaire de la planète dit au revoir maintenant à Android 4.4 KitKat en cessant son support et en arrêtant bientôt de fonctionner sur les téléphones plus anciens.

En effet, il s’agit bien de la version d’Android présentée en 2013, il y a déjà 10 ans, de sorte qu’elle a déjà été remboursée et la fin de la compatibilité ne devrait pas nous surprendre, bien qu’en pratique, il reste de nombreux appareils sous Android actifs dans le monde entier qui restent coincés dans la version 4.4. Les analystes affirment qu’environ 1% continue d’utiliser cette version d’Android, qui est devenue officielle grâce à un accord avec la marque Nestlé.

De toute façon, comme nos collègues d’Android Police nous l’ont expliqué, il est logique qu’une décennie plus tard, tous les développeurs cessent de prendre en charge les anciennes versions pour se concentrer sur les systèmes d’exploitation et les API les plus récents, ce que les développeurs de Meta ont décidé de faire maintenant pour continuer à faire évoluer WhatsApp de manière plus efficace.

Ce n’est pas la première application importante à franchir cette étape, puisqu’après la fin du support officiel de Google pour Android 4.3 Jelly Bean, la prochaine sur la liste est une 4.4 KitKat qui a déjà perdu Dropbox, Android Messages et maintenant WhatsApp, parmi de nombreuses autres applications essentielles.

Starting today, WhatsApp only supports Android OS 5.0 and newer versions, while there are no changes regarding supported iOS versions. — WABetaInfo (@WABetaInfo) 24 octobre 2023

Comme nous l’avons dit, cela affectera les utilisateurs moins exigeants, ceux qui utilisent des téléphones basiques et ne les renouvellent pas précisément parce que leur utilisation se limite à appeler et envoyer des messages, quelque chose qu’ils ne pourront plus faire avec WhatsApp si leur version d’Android est restée bloquée sur 4.4 KitKat, ce qui forcera évidemment une mise à jour du smartphone.

Tout n’est pas mauvais, car le rythme des améliorations de WhatsApp est maintenant beaucoup plus élevé avec de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de l’utiliser en mode multi-appareils, ses versions tant attendues pour les tablettes, les canaux dans le style de Telegram et bien plus encore… Nous resterons attentifs !