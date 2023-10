Xiaomi présente son premier système d’exploitation pur, HyperOS : pensé pour les humains, les véhicules et les foyers

Non tous les jours vous ne changez pas complètement la base de votre écosystème. C’est ce que fait XiaomiToday, vivant un tournant et nous faisant témoins de son avenir. Et l’avenir de Xiaomi s’appelle HyperOS, plus qu’un simple changement de nom pour sa couche de personnalisation MIUI basée sur Android.

Lei Jun est sur la scène de l’événement Xiaomi qui se déroule. Et l’étoile avec laquelle il a ouvert a été HyperOS, qui part comme un protocole d’union de tous les produits englobés sous Xiaomi (Redmi, POCO, Mijia,…) sous un même système.

Human x Car X Home / Homme x Voiture x Maison

HyperOS est la couche qui englobe le nouveau logiciel de Xiaomi basé sur Android, et HyperConnect est un « protocole d’interconnexion unifié » qui sert à créer un « réseau dynamique en temps réel autonome entre les appareils » de l’écosystème Xiaomi, pour connecter directement et sans faille leurs téléphones mobiles à tous les produits domotiques de Mijia tels que les réfrigérateurs, les fours-friteuses, les rideaux, en passant par les trottinettes électriques et même le MS11 ou la voiture Xiaomi elle-même.



Grâce à cela, les appareils échangent des données en temps réel entre eux, et dans le hub (qui, semble-t-il, est censé être principalement utilisé par les smartphones/tablettes), ils seront organisés selon leur utilisation.

En réalité, le slogan ‘Human x Car X Home’ donne une idée de ce que la société cherche à réaliser : un monde intelligent hyperconnecté où tout ce qui est Xiaomi se connecte entre eux et s’associe facilement, depuis les gadgets personnels (smartphone, montre) jusqu’aux capteurs intelligents pour la maison (lumières intelligentes, balances intelligentes et autres), en passant par les appareils électroménagers et même les voitures futures comme le MS11 ou la voiture Xiaomi, qui est déjà une réalité criante.

HyperOS est plus léger que iOS

Les développeurs assurent que HyperOS a « mûri » pendant 13 ans, depuis la création de MIUI, depuis la fondation même de Xiaomi en 2010, et la recherche et le développement actifs ont commencé il y a 7 ans, lorsque l’entreprise a développé le système Vela pour les appareils de l’Internet des objets (IoT). Il a fallu tout ce temps pour créer non seulement une autre coquille d’Android, mais quelque chose de complètement différent : bien que le noyau d’Android et ses composants soient la base du système, ils sont tous complétés par des modules propriétaires de Vela.

Et le meilleur : il occupe apparemment le plus petit espace parmi les systèmes d’exploitation actuels, du moins sur les smartphones. HyperOS pèse 8,75 Go dans sa version pour mobiles, ce qui le rend plus petit en taille que l’iOS d’Apple de près de 3 Go. L’idée de Lei Jun et compagnie est qu’HyperOS est un système extrêmement flexible et polyvalent, il peut donc fonctionner sur une variété énorme d’appareils qu’ils disposent de 64 Ko de mémoire RAM ou même de 24 Go. Ainsi, HyperOS est la plateforme idéale pour connecter les plus de 200 types de produits qui composent l’écosystème Xiaomi.

Attention, en termes de performances, c’est pareil : HyperOS est en cours d’affinage et fonctionne plus rapidement qu’Android (probablement en comparaison avec la version AOSP), avec une « latence moyenne pour planifier des tâches critiques » inférieure de 13,2% et une latence maximale inférieure de 70,3%.

Compléter les appareils les uns avec les autres : compatible avec plus de 9 000 marques

Le système est optimisé aussi bien pour les appareils puissants que pour les gadgets de faible performance. Dans les premiers, le système est capable d’évaluer dynamiquement les threads, il répond donc bien aux charges lourdes tout en restant réactif. Dans les seconds, la plateforme combine des blocs de calcul pour un fonctionnement unifié, ce qui offre des performances maximales. L’idée est que lors de la connexion via HyperConnect de deux appareils fonctionnant sous HyperOS, chacun se soutienne mutuellement en utilisant leurs caractéristiques.



Par exemple :

En cas de connexion d’un ordinateur portable Xiaomi avec un téléphone portable POCO, vous pourrez utiliser l’appareil photo du téléphone portable pour passer un appel vidéo sur l’ordinateur portable.

sur l’ordinateur portable. Avec le forfait de données Internet que vous avez sur votre smartphone, vous pourrez fournir Internet via Wi-Fi à tous les appareils à proximité avec HyperOS et les notifications arriveront de la même manière.

Si vous avez une télévision Xiaomi ou compatible avec HyperOS, vous pourrez voir les notifications du téléphone mobile directement sur l’écran du téléviseur avec les notifications entre les appareils du système d’exploitation.

Avec l’idée de le rendre compatible non seulement avec ses propres produits, mais aussi avec ceux d’autres marques, Xiaomi HyperConnect est capable de fonctionner avec des appareils intelligents de marques telles que Philips Hue ou Yeelight, totalisant 9 000 marques différentes et leurs produits.

La « télécommande » HyperMind

Et sur la scène de Xiaomi, il y a aussi eu de la place pour HyperMind, une fonction pour contrôler à distance les produits Mijia de Xiaomi. Mijia est une marque de l’écosystème Xiaomi dédiée à la création de tous types de meubles, d’éléments et d’appareils électroménagers intelligents aussi innovants qu’abordables, des stores intelligents aux réfrigérateurs, en passant par les fours-friteuses, etc.

En général, les produits Mijia ne sont vendus qu’en Chine. Par conséquent, nous ne savons pas si HyperMind, quelque chose comme une télécommande numérique universelle pour les appareils Mijia, aura une version mondiale en dehors de la Chine ou s’il s’agit d’une fonction exclusive de HyperOs au niveau local.

Le nouveau centre de contrôle de HyperOS

Un élément qui change généralement à chaque nouvelle version du logiciel Xiaomi est le Centre de contrôle, l’écran qui apparaît en glissant le doigt vers le bas. Comparé à l’actuel MIUI 14, créé sur la base d’Android 13, dans HyperOS l’écran reste pratiquement inchangé à quelques changements près, comme le déplacement des interrupteurs Wi-Fi et données mobiles, le raccourcissement correspondant des curseurs de luminosité et de volume et l’ajout de la mosaïque de lecture multimédia.

Un élément qui se distingue d’HyperOS, ce sont sans aucun doute les nouvelles transitions, comme l’introduction d’une animation élégante inspirée d’iOS pour le geste de balayage vers le bas, redessinant la façon dont nous déverrouillons le terminal. S’éloignant des animations traditionnelles de MIUI, HyperOS ajoute une touche différente aux transitions telles que le déverrouillage : lorsque vous faites glisser votre doigt vers le bas pour accéder au Centre de contrôle, une animation agréable et fluide apparaît.

Générateur d’images par IA

Xiaomi HyperOs intègre un système implanté de grande intelligence artificielle avec plusieurs fonctions, telles que :

Assistant d’entrée Xiao ai : un outil qui vous permet de créer du texte IA pour une saisie optimisée.

: un outil qui vous permet de créer du texte IA pour une saisie optimisée. WPS Easy Shot : une façon de capturer et de comprendre rapidement le texte d’un document à partir d’une photo de celui-ci.

: une façon de capturer et de comprendre rapidement le texte d’un document à partir d’une photo de celui-ci. AI Wonderful Painting : transformez des gribouillages en belles peintures.

: transformez des gribouillages en belles peintures. Recherche d’images par IA : recherchez des images en utilisant un langage naturel sans avoir besoin d’expressions précises.

: recherchez des images en utilisant un langage naturel sans avoir besoin d’expressions précises. Intégration dispositif-Nuage : prend en charge le déploiement de NPU pour améliorer l’efficacité et la sécurité.

Calendrier de mise à jour de Xiaomi HyperOs : liste des smartphones Xiaomi, POCO et Redmi qui recevront la nouvelle couche

En ce qui concerne le calendrier de mise à jour de Xiaomi HyperOs, la version officielle de la nouvelle couche sera disponible pour les smartphones du marché chinois dès ce mois de décembre, tandis que les modèles internationaux la recevront au premier trimestre de 2024. Bien sûr, nous verrons HyperOS sur les téléviseurs, les montres, les caméras et les haut-parleurs, mais le premier contact se fera dans un peu plus d’un mois avec les smartphones.

Smartphones Xiaomi

Xiaomi 14 (pré-installé)

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite 5G

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i/11i Hypercharge

Xiaomi 11 Lite 4G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 10S

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi MIX 4

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Tablettes Xiaomi

Xiaomi Pad 6, 6 Pro et 6 Max

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G / Pad 5 Pro Wifi

Smartphones Redmi

Redmi K40

Redmi K40S

Redmi K40 Pro / Pro+

Redmi K40 Gaming

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Ultra

Redmi K60E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi Note 10 5G / Redmi Note 11SE / Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 10T

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Pro

Redmi 10 / Redmi 10 2022 / Redmi 10 Prime / Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11E / Redmi 10 5G / Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11R

Redmi 10C / Redmi 10 Power

Redmi 11 Prime 4G

Redmi Note 11 4G / 11 NFC 4G

Redmi Note 11 5G / Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11T Pro / 11T Pro+

Redmi Note 12 4G/4G NFC

Redmi 12C

Redmi 12

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G / Discovery

Redmi Note 12S

Redmi Note 12R / Redmi 12 5G

Redmi Note 12 5G / Note 12R Pro

Redmi Note 13 4G/4G NFC

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R Pro

Redmi 13C

Smartphones POCO

POCO F5 Pro

POCO X6 Pro 5G

POCO X6 5G

POCO X5 Pro 5G

POCO X5 5G

POCO X4 GT

POCO X4 Pro 5G

POCO M6 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO M3 Pro 5G

Smartphones Little