Ce haut-parleur avec Alexa a un écran de 8 pouces et transformera votre maison.

Vous pouvez obtenir à prix réduit l’un des haut-parleurs intelligents les plus spéciaux d’Amazon. La 2e génération de l’Echo Show 8 bénéficie d’une remise de 45 euros, mais seulement pour une durée limitée. Non seulement c’est un bon prix, mais en plus vous pouvez l’avoir chez vous en seulement 1 jour si vous êtes membre Prime.

Détail de l’Echo Show 8 créé par Amazon.

Alexa est l’un des meilleurs assistants qui existent, elle a beaucoup progressé ces derniers temps et est capable de comprendre naturellement le langage. Vous n’aurez pas à vous battre pour vous faire comprendre. Si vous apprenez à en tirer profit, les possibilités sont nombreuses, je vous assure.

Révolutionnez votre maison avec l’aide d’Alexa

La première chose qui retiendra votre attention est l’écran intégré à cet Echo, c’est ce qui le distingue des autres haut-parleurs. À l’avant se trouve un écran de 8 pouces en haute résolution qui ouvrira devant vous un nouveau monde de possibilités. Il affichera les informations qui vous importent le plus pour que vous sachiez tout d’un coup d’œil.

Et qu’en est-il du son ? Cet Echo offre un bon son, surprenant compte tenu de sa taille compacte. Il est puissant et clair, vous n’aurez pas besoin de plus pour organiser une bonne fête à la maison. Demandez simplement à Alexa de mettre une bonne playlist sur Spotify ou Amazon Music.

Comme vous le savez déjà, à l’intérieur de ce haut-parleur vit Alexa, un assistant virtuel créé par les personnes d’Amazon. Cependant, vous ne savez peut-être pas que la meilleure façon d’en tirer parti est de l’associer à d’autres appareils de votre maison. Vous avez la possibilité de contrôler les différents appareils électroménagers uniquement avec votre voix. Vos appareils sont-ils ordinaires ? Ne vous inquiétez pas, il suffit de quelques prises Tapo pour leur donner vie. J’en ai à la maison et je ne pourrais pas être plus content.

➡️ Voir l’offre Echo Show 8 (2e génération)

Ce lien envoi sur Amazon Espagne qui propose un prix moins cher sur ce produit (- 45€). Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Alexa arrive chez vous dans l’un des haut-parleurs intelligents les plus originaux du catalogue Amazon, c’est une bonne occasion. Si vous voulez commencer à construire une maison intelligente, je ne trouve pas de meilleure option, vous obtenez un véritable tableau de commande dirigé par l’assistant virtuel le plus polyvalent du marché.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette publication, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.