Le prix de l’iPhone 14 Pro s’effondre sur Amazon grâce à cette offre impressionnante

L’iPhone 14 Pro dispose de l’écran ProMotion, de la puce A16 Bionic, d’un système photographique incroyable et d’un prix avantageux sur Amazon.

L’iPhone 14 Pro bénéficie d’une importante réduction sur Amazon.

À la recherche d’un nouvel iPhone ? C’est votre jour de chance. L’un des derniers iPhones d’Apple, l’iPhone 14 Pro, bénéficie d’une importante réduction sur Amazon. Un iPhone de dernière génération qui pourrait être à vous si vous profitez de cette offre qui le propose à seulement 941 euros. Un prix avantageux si l’on considère qu’il y a un peu plus d’un an, il était vendu pour plus de 1300 euros dans l’Apple Store.

Il s’agit d’un iPhone 14 Pro de 128 Go de stockage, de couleur violette et reconditionné, mais comme vous le savez, ce sont des appareils qui sont en excellent état car les experts d’Amazon se sont chargés de les remettre à neuf. La seule différence par rapport à un appareil neuf est qu’il est beaucoup moins cher, en l’occurrence 941 euros.

L’iPhone 14 Pro dispose de spécifications puissantes

L’ iPhone 14 Pro est l’un des meilleurs iPhones jamais lancés par Apple, et ses spécifications le prouvent. Il dispose notamment d’un immense écran Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec ProMotion à taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz et de la technologie always-on, qui permet de ne jamais l’éteindre. De plus, il est très puissant grâce à l’incroyable processeur qu’il renferme : l’A16 Bionic.

De plus, il dispose d’un excellent système photographique à triple objectif, avec un objectif principal de 48 mégapixels et un objectif téléobjectif et ultra grand-angle de 12 mégapixels chacun, ce qui vous permettra de prendre de superbes photos avec l’appareil. Et ce n’est pas tout, il dispose d’un design compact et attrayant, parfait pour être utilisé d’une seule main.

Rappelez-vous, et tout cela peut être à vous pour beaucoup moins cher, seulement 941 euros si vous profitez de cette offre d’Amazon. Il convient également de noter qu’il existe peu de différences avec l’iPhone 15 Pro, ce qui en réalité un meilleur choix.

Voici les spécifications de l’iPhone 14 Pro

Après avoir vu certaines des qualités de l’iPhone 14 Pro, il est temps de voir son tableau de spécifications complet.

Caractéristiques iPhone 14 Pro Dimensions 14,67 x 7,15 x 0,76 cm Poids 206 g Écran Retina XDR OLED de 6,1 pouces Processeur A16 Bionic RAM 6 Go Système d’exploitation iOS 17 Stockage 128, 256, 512 Go et 1 To Caméras Triple caméra (48+12+12 Mp) Batterie 3 200 mAh Autres Dual SIM, Face ID, résistance à l’eau IP68 jusqu’à 30 minutes à 6 mètres, MagSafe, Ceramic Shield

