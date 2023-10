La nouvelle bête compacte de Xiaomi est officielle : le Xiaomi 14 inaugure le processeur de Qualcomm et un système d’exploitation qui libère ses performances

Il y a eu des dizaines et des dizaines de rumeurs et même des confirmations de la part de Xiaomi concernant le lancement de ce modèle et aujourd’hui, enfin, nous l’avons entre nos mains. Le Xiaomi 14 est maintenant une réalité, un téléphone qui continue de proposer un format très compact avec une puissance et des performances exceptionnelles.

Comme vous le savez déjà, ce modèle a été présenté en Chine en attendant sa future sortie mondiale, tout comme son frère Pro, deux appareils qui inaugurent le nouveau système d’exploitation HyperOS ainsi que le nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, éléments clés qui en font deux des meilleurs téléphones au monde.

Fiche technique du Xiaomi 14

XIAOMI 14 DIMENSIONS ET POIDS 152,8 x 71,5 x 8,28 mm

188 grammes ÉCRAN 6,36″ AMOLED LTPO

Taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz

Résolution 1,5K (2670 x 1.200 pixels), 460 ppp

Luminosité de pointe de 3 000 nits, 12 bits, atténuation de haute intensité CC, PWM de 2160 Hz PROCESSEUR Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (jusqu’à 3,3 GHz)

GPU avec Unreal Engine 5 RAM 8 / 12 / 16 Go LPDDR5X STOCKAGE 256 / 512 Go / 1 To UFS 4.0 APPAREIL PHOTO ARRIÈRE 50 MP f/1.6, Objectif Leica Summilux à 7 éléments, OIS, 1/1,31″

Ultra grand-angle 50 MP, f/2.2, Samsung JN1 équivalent à 14 mm

Téléobjectif 50 MP équivalent à 75 mm, f/2.0, OIS Samsung JN1 APPAREIL PHOTO FRONTAL 32 MP f/2.0 BATTERIE 4 610 mAh

Charge rapide 90 W

Charge sans fil 50 W

Charge sans fil inversée 10 W SYSTÈME D’EXPLOITATION Xiaomi HyperOS CONNECTIVITÉ Double nano SIM 5G SA/NSA WiFi 7 Bluetooth 5.4 NFC Port infrarouge USB-C 3.2 AUTRES Certification Dolby Atmos et Hi-Res Audio Certification IP68 contre la poussière et l’eau Lecteur d’empreintes sous l’écran PRIX À partir de 518 euros

Aucun autre téléphone ne peut rivaliser avec une taille aussi réduite

Le Xiaomi 14 reste le pari de la marque dans le segment des téléphones compacts, et en réalité, il reste le roi de cette catégorie. Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, on ne peut pas dire qu’il ait beaucoup changé esthétiquement par rapport au Xiaomi 13, mais nous trouvons tout de même une légère refonte de son module de caméras arrière ainsi qu’une utilisation beaucoup plus optimale de l’écran par rapport à la façade.



En réalité, la marque a déclaré que ses bordures ne mesurent que 1,61 mm sur les côtés et 1,71 mm sur le menton inférieur, ce qui est impressionnant compte tenu de la taille du modèle. De plus, les bords plats de la génération précédente sont maintenus, ce qui offre une grande expérience en termes d’ergonomie, ce qui est une excellente nouvelle.

Mais au-delà de l’esthétique, ce Xiaomi 14 est une véritable bête si l’on examine ses composants. Et ce n’est pas seulement parce qu’il est le premier téléphone du marché à être équipé du nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, mais aussi parce qu’il est accompagné d’une multitude de caractéristiques haut de gamme. Depuis un écran AMOLED LTPO qui atteint une luminosité de pointe allant jusqu’à 3 000 nits, jusqu’à des versions avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage interne, rien que ça.



De plus, d’autres éléments importants de ce modèle sont qu’il introduit le nouveau système d’exploitation HyperOS avec son frère Pro, de nouveaux protocoles seront disponibles tels que le WiFi 7 ou le Bluetooth 5.4, et il conserve également une batterie assez généreuse avec une charge rapide allant jusqu’à 90 W avec le chargeur inclus dans la boîte.

Enfin, nous devons parler de ses caméras, un élément qui s’est considérablement amélioré. Xiaomi a mis l’accent sur son capteur principal de 50 MP avec une ouverture f/1.6, dont l’objectif est un Leica Summilux, un élément clé pour obtenir des photos plus nettes, une meilleure plage dynamique et même une distorsion réduite.



Ce capteur a une taille de 1/1,31″ pouces et est accompagné de deux autres caméras : un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif équivalent à 75 mm avec une ouverture f/2.0, un capteur qui promet de bons résultats par rapport à ce que nous offre sa concurrence la plus directe.

Prix et disponibilité du nouveau Xiaomi 14

Le nouveau Xiaomi 14 est déjà disponible en Chine avec plusieurs couleurs au choix, notamment les nouvelles finitions en rose et en vert, dont nous ne savons pas si elles seront disponibles une fois qu’il sera disponible à l’échelle mondiale. En ce qui concerne les prix de leurs différentes versions, ils sont établis comme suit :

Xiaomi 14 8 Go + 256 Go : 3 999 yuans, environ 518 euros

3 999 yuans, environ 518 euros Xiaomi 14 12 Go + 256 Go : 4 299 yuans, environ 557 euros

4 299 yuans, environ 557 euros Xiaomi 14 16 Go + 512 Go : 4 599 yuans, environ 597 euros

4 599 yuans, environ 597 euros Xiaomi 14 16 Go + 1 To : 4 999 yuans, environ 648 euros

Plus d’informations | Xiaomi China