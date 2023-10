Ce mobile Pro défie Xiaomi avec tout ce dont vous avez besoin pour 300 euros

Le smartphone realme a tout ce dont vous avez besoin pour profiter de la vie quotidienne, c’est un véritable bijou.

L’arrière du realme 11 Pro 5G.

Aujourd’hui, je veux vous recommander un smartphone de milieu de gamme dont nous n’avons pas beaucoup parlé, un téléphone complet qui reste un excellent achat à quelques mois de la fin de l’année 2023. Grâce à cette offre d’AliExpress, vous pouvez acheter le realme 11 Pro 5G pour un prix intéressant de 304 euros. De plus, vous n’aurez pas à payer un seul euro pour l’expédition.

Le smartphone realme a non seulement baissé de prix, mais il dispose également d’une fiche technique intéressante qui ne vous laissera rien à désirer. Il rivalise avec les meilleurs modèles de marques comme Xiaomi ou Samsung, notre protagoniste a beaucoup à dire. D’ailleurs, sur Amazon, il est disponible pour un prix moins tentant de 352 euros dans sa version inférieure.

Achetez le téléphone realme au meilleur prix

L’écran du téléphone chinois atteint 6,7 pouces et déborde de couleurs grâce à la technologie AMOLED. Ses noirs profonds vous captiveront, de même que sa fluidité grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce sera un endroit idéal pour profiter de séries, de films, de jeux et de tout autre type de contenu.

Il abrite le MediaTek Dimensity 7050, un processeur avec lequel vous vous déplacerez sans problème au quotidien. C’est une puce très performante, vous pourrez profiter d’applications exigeantes sans vous soucier de rien. De plus, elle forme une excellente équipe avec ses 8 Go de RAM.

À l’arrière se trouve un double appareil photo qui fait du bon travail, vous ne serez pas déçu. Nous avons un capteur principal de 100 mégapixels, ainsi qu’un objectif macro de 2 mégapixels. Vous pourrez obtenir des images de qualité dans toutes sortes de scénarios, prenez des photos sans hésitation.

Vous l’avez vu, ce realme est un excellent achat pour seulement 350 euros. Si vous recherchez un téléphone de milieu de gamme offrant quelque chose de plus, un téléphone de milieu de gamme offrant une expérience plus haut de gamme, c’est un excellent choix. Nous ne savons pas combien de temps il sera disponible avec une remise, si cela vous intéresse, n’y réfléchissez pas trop longtemps.

