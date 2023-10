Invincible : Robert Kirkman critique l’excès de « réalisme » de l’UCM

Aussi, il affirme que la saison 3 arrivera plus rapidement que la saison 2.

Invincible, une bande dessinée violente et amusante transformée en série

Lors d’une récente interview avec Variety, Robert Kirkman, créateur de la bande dessinée Invincible et scénariste de la série Invincible pour Prime Video, a abordé divers sujets alors que la deuxième saison est sur le point d’arriver sur la plateforme d’Amazon, et il a même osé esquisser les premiers contours de la saison 3.

Pour commencer, Kirkman assure que il n’y aura pas autant de temps entre la deuxième et la troisième saison qu’entre la première et la deuxième, car les problèmes survenus avec l’arrivée de la COVID-19 semblent avoir été complètement résolus pour la production de la série. « Cela pourrait être tous les 18 mois, 16 mois, 13 mois ou tous les 12 mois. Nous essayons toujours de le déterminer », a-t-il confirmé. De plus, certaines des dialogues de la troisième saison ont déjà été enregistrés et nous savons déjà que, tout comme dans cette deuxième saison, la saison 3 aura de nombreux nouveaux personnages que nous n’avons pas encore vus, et il est même confirmé qu’il y aura quelques retours depuis la saison 1 qui sauteront la saison 2.

Mais ce n’est pas tout, car le responsable de ne pas nous faire roder les ongles pendant que nous attendons cette saison 2 qui sera diffusée le 3 novembre en exclusivité sur Prime Video a également abordé le sujet du monde des super-héros à l’écran (grand ou petit) aujourd’hui. Robert Kirkman, en tant que lecteur avide et avoué de bandes dessinées toute sa vie, avoue trouver que la filmographie (et donc les séries, imaginons) de l’Univers Cinématographique Marvel est adoucie « pour que tout semble le plus réel possible. Par exemple, vous ne verrez jamais Robert Downey Jr. avoir une conversation avec une personne poisson dans l’UCM. Pour moi, la tradition des bandes dessinées est, vous savez, il y avait une bande dessinée de Superman dans laquelle il devait se marier avec une sirène. J’aime les choses étranges et les personnes semblent y répondre », dit-il.

Et pour lui, les produits audiovisuels basés sur les super-héros devraient nous faire ressentir plus comme quand nous étions enfants et lisions leurs histoires et nous émerveillions de leurs super-pouvoirs. « Donc Invincible (la série) », dit Kirkman, « arrive à un moment où le public en général est extrêmement versé dans les super-héros. Donc, espérons-le, [nous pouvons recréer] la même chose que ce qui s’est passé dans les bandes dessinées, où les personnes qui avaient lu des bandes dessinées de Marvel et DC pendant des années disaient : ‘Attendez, Invincible me fait ressentir comme quand j’ai commencé à lire des bandes dessinées‘ », conclut-il. Un souhait que nous partageons également.