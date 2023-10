AirPods, AirPods Pro et AirPods Max : fuite de la possible date de lancement de leurs nouvelles générations

Le futur de la gamme AirPods s’annonce prometteur grâce aux changements qu’Apple envisage de réaliser.

La gamme AirPods sera entièrement renouvelée

Apple prévoit une refonte complète de tous ses AirPods au cours des deux prochaines années, selon les indications de Mark Gurman dans un nouveau rapport de Bloomberg. Ces changements amélioreraient l’expérience auditive en ajoutant de nouvelles fonctionnalités aux AirPods, AirPods Pro et AirPods Max. De plus, la gamme serait simplifiée.

Apple prévoit une refonte complète de la gamme AirPods

Selon Mark Gurman, Apple prévoit de nombreux changements dans la gamme AirPods. Le renouvellement commence en 2024 avec les AirPods standards et les AirPods Max, suivis par les AirPods Pro en 2025. La société prévoit de modifier le design des étuis et des écouteurs, ainsi que d’améliorer leur qualité sonore.

Les AirPods standards seront les premiers à arriver. Lorsqu’ils seront disponibles, Apple cessera de vendre les modèles de deuxième et troisième génération pour proposer deux modèles des AirPods 4. Ils auront un design hybride entre les AirPods et les AirPods Pro, et la version haut de gamme proposera l’annulation du bruit, actuellement exclusive aux modèles Pro et AirPods Max. L’étui sera également modifié pour ajouter des haut-parleurs pour les sons de l’application Localiser et un port USB-C.

En plus des AirPods 4, les nouveaux AirPods Max de deuxième génération seront lancés, avec comme principale nouveauté un port USB-C et de nouvelles couleurs. Pour le moment, aucune autre information n’a été communiquée concernant la nouvelle génération de casques over-ear de la société.

Enfin, en 2025, la nouvelle génération des AirPods Pro sera lancée, entièrement renouvelée. Non seulement elles auront un nouveau design, mais elles ajouteront également une nouvelle puce, ainsi que de nouvelles fonctions liées à la santé auditive.

Bien que nous connaissions les années de sortie, nous n’avons pas encore de dates exactes. Cependant, l’avenir de la gamme AirPods s’annonce merveilleux, comme nous le constatons déjà grâce à toutes les nouveautés arrivées sur les écouteurs sans fil d’Apple avec iOS 17.