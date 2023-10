Ces écouteurs de jeu Sony fonctionnent aussi bien avec la PS5 qu’avec un PC et sont désormais en promotion sur Amazon.

Les écouteurs sont les Sony INZONE H9, qui sont actuellement les meilleurs de la marque et sont maintenant moins chers que d’habitude.

Ces écouteurs de jeu Sony INZONE H9 sont en promotion sur Amazon.

Si vous êtes fan de jeux vidéo, vous savez déjà qu’avoir de bons écouteurs de jeu favorise grandement l’immersion lors de nos sessions de jeu. Dans ce sens, si vous êtes un joueur PC et/ou PS5, nous pensons que vous pouvez être heureux, car Sony propose des écouteurs plus que satisfaisants qui sont maintenant moins chers que d’habitude sur Amazon. Pour être plus précis, nous parlons des écouteurs de jeu sans fil INZONE H9, qui sont parmi les meilleurs casques actuellement disponibles sur le marché.

Ces Sony INZONE H9 sont généralement vendus au prix de 299,99 euros sur Amazon, car sur leur site officiel, ces écouteurs peuvent atteindre un prix de 319 euros, ce qui est considérable. Quoi qu’il en soit, si vous êtes intéressé par ces écouteurs et que vous recherchez une expérience de jeu pratiquement inégalable pour profiter de vos jeux vidéo préférés, vous serez ravi de savoir qu’ils bénéficient maintenant d’une réduction de 14% et d’une baisse d’environ 41 euros sur Amazon. Autrement dit, vous pouvez maintenant obtenir ces écouteurs sans fil Sony INZONE H9 au prix de 259 euros sur Amazon grâce à cette réduction plus qu’intéressante.

Ces écouteurs de jeu Sony INZONE H9 sont en promotion de 41 euros sur Amazon.

En ce qui concerne le prix avec cette réduction, il est important de mentionner que vous pouvez obtenir ces écouteurs au même prix sur PcComponentes que sur Amazon. Bien sûr, leur coût reste élevé, mais il faut prendre en compte le fait que ces écouteurs sont parmi les meilleurs actuellement disponibles sur le marché pour jouer à des jeux vidéo sur une PlayStation 5 ou un PC. De plus, si vous souhaitez obtenir ces écouteurs, évalués à 4,2 étoiles, avec cette réduction, rappelez-vous que si vous êtes client Amazon Prime, vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite et rapide, en les recevant dès demain si vous les achetez maintenant.

Concernant ces Sony INZONE H9, nous pouvons dire qu’ils sont capables de profiter du son spatial de la technologie Tempest 3D et sont les meilleurs que la marque propose actuellement, en plus d’avoir un design qui rappelle beaucoup la PS5, ce qui n’est pas un hasard. De plus, ils disposent d’une bonne connexion sans fil de 2,4 GHz grâce à un transmetteur USB, ce qui garantit qu’il n’y ait pas de retard dans la reproduction du son, bien qu’ils puissent également être connectés via Bluetooth à notre téléphone portable pour recevoir des appels pendant que nous jouons et discutons avec nos amis sur Discord, par exemple.

En ce qui concerne leur technologie de son spatial 360, nous pouvons dire qu’elle a été conçue pour le domaine du jeu, reproduisant les signaux audio stéréo en 2 canaux. Cela nous permet de profiter d’un son surround 7.1 d’une précision totale. De plus, ils se distinguent également par leur annulation de bruit, sans parler de leur mode ambiant. Une autre donnée importante est que ces écouteurs à arceau peuvent être utilisés pendant des heures grâce à leur grand confort.

Cela dit, n’oubliez pas que maintenant, vous pouvez obtenir ces écouteurs de jeu Sony INZONE H9 au prix de 259 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous vous avons présentée dans cet article.

