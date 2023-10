Falsifier jusqu’aux vacances avec quelques boutons de ton téléphone portable : l’IA générative que Xiaomi a intégrée dans HyperOS

L’intelligence artificielle s’est convertie en l’une des tendances les plus recherchées dans la technologie grand public. Et la preuve en est les fonctions d’édition et de création que HyperOS apporte avec lui. Nous entrons dans une nouvelle ère virtuelle : celle où, avec seulement quelques clics, ce jeudi pluvieux d’octobre, vous pouvez transformer ce selfie en une photo prise en juillet à Paris. Ou à Hawaii. Ou à New York.

Lors de sa présentation aujourd’hui, Lei Jun a montré sur scène le modèle IA qui sera intégré à HyperOS, et qui pourra donc être utilisé sur n’importe lequel des appareils compatibles avec la nouvelle couche de personnalisation.

HyperOS AI

Pour déployer efficacement de grands modèles de base, Xiaomi HyperOS exploite son sous-système d’IA pour les intégrer dans l’unité de traitement neuronal (NPU) de l’appareil. Cette prise en charge s’étend aux grands modèles de base développés par Xiaomi sur les smartphones, tels que le modèle de base d’images, qui a réduit la taille du modèle et l’utilisation de la mémoire de 75% et a réduit le temps de rendu de 100 secondes à seulement 5.

Ces capacités améliorées de génération d’images améliorent déjà des fonctionnalités telles que « Texte vers image » et « Agrandisseur d’image » de l’assistant IA de Xiaomi dans les albums photo de l’appareil.



Xiaomi HyperOs intègre un système implanté de grand modèle IA avec plusieurs fonctions alimentées par l’intelligence artificielle, telles que :