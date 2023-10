Son brutaux, 30 heures de batterie et annulation du bruit : ces écouteurs Bluetooth Sennheiser sont en baisse de prix.

La marque allemande se démarque depuis des années sur le marché du son professionnel avec de grands produits.

Les Sennheiser HD 450BT sont un excellent choix d’achat si vous recherchez un son de qualité et une durabilité.

Voulez-vous obtenir un son sans fil premium à petit prix ? Alors vous devriez regarder quelques-unes des marques les plus innovantes du secteur, telles que Bose, Sennheiser, Sony ou JBL. Aujourd’hui, nous nous sommes levés avec l’envie de dépenser un peu plus de 100 euros pour de bons écouteurs Bluetooth et nous avons trouvé les Sennheiser HD 450BT à 129 euros sur Amazon en couleur noire. Il est vendu autour de 139 euros chez MediaMarkt.

Il s’agit d’écouteurs légers, pliables et dotés d’un son fantastique. Sennheiser ne déçoit jamais avec ses écouteurs, qu’ils soient filaires ou sans fil. La marque allemande est présente depuis de nombreuses années dans le secteur du son professionnel et a réussi à s’imposer dans les foyers de millions d’utilisateurs avec brio.

Achetez des bons écouteurs Bluetooth Sennheiser à prix réduit

Tout d’abord, ces écouteurs Sennheiser sont conçus pour que vous ne ressentiez aucune douleur même après de nombreuses heures d’utilisation. Cela est dû à leur poids léger de seulement 238 grammes. Le serre-tête est en plastique très résistant à la torsion et s’ajuste en longueur et en largeur pour s’adapter à toutes les tailles de tête.

La fonction d’annulation du bruit est de type actif, vous pouvez l’activer et la désactiver selon vos préférences à l’aide d’un bouton physique. Elle est capable de réduire considérablement les bruits extérieurs afin que vous puissiez écouter votre musique et vos appels de manière claire.

La batterie intégrée peut offrir jusqu’à 30 heures d’autonomie avec une seule charge. Elle dispose d’un port USB-C pour la charger et d’une prise Jack 3,5 mm pour pouvoir les utiliser avec un câble et ainsi prolonger la durée de vie de la batterie. Comme toujours, l’autonomie de la batterie diminuera considérablement avec l’annulation du bruit activée.

Sennheiser est réputée pour offrir l’un des sons les plus équilibrés du secteur, avec des aigus bien définis et des graves percutants, mais pas écrasants. Si vous les utilisez avec un câble, la qualité sonore s’améliore considérablement.

Ce modèle gère parfaitement les codecs aptX et AAC, capables d’atteindre un taux de transfert allant jusqu’à 576 Kbps. C’est deux fois la qualité de ce que propose Spotify pour ses chansons. De plus, avec la technologie Bluetooth 5.0, il améliore à la fois l’efficacité énergétique et la stabilité de la connexion.

Vous pourrez personnaliser le son à tout moment grâce à l’application Sennheiser Smart Control, disponible gratuitement sur Android et iOS. Vous pourrez non seulement activer et désactiver manuellement l’annulation du bruit, mais aussi choisir parmi de multiples options d’égalisation. Que vous écoutiez une playlist de House ou que vous regardiez un film d’horreur à la télévision, vous pouvez les adapter parfaitement.

Une alternative similaire à ces écouteurs Sennheiser, et à un prix réduit de 149,99 88,90 euros, se trouve dans les Sony WH-CH720N avec une autonomie de 35 heures, une réduction du bruit du vent et un son made by Sony compatible avec les formats audio les plus innovants.

