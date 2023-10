HyperOS est officiel : Xiaomi présente en grande pompe son nouveau système d’exploitation

Il est plus qu’un système d’exploitation, c’est une nouvelle façon de connecter l’écosystème de Xiaomi.

HyperOS remplacera MIUI

HyperOS est le nouveau système d’exploitation de Xiaomi, mais c’est plus que ça, c’est une nouvelle façon de contrôler les appareils de la marque. Il sera intégré non seulement dans les futurs smartphones Xiaomi 14, mais permettra également aux utilisateurs de transférer des applications du téléphone à la tablette, de contrôler la maison ou de gérer les paramètres des voitures électriques qui seront lancées en 2024.

Humain X Voiture X Maison

Son slogan ‘Humain X Voiture X Maison’ le dit clairement. Les appareils resteront connectés en temps réel, échangeant des informations et des données en permanence grâce à HyperConnect, un cadre de connectivité intelligente transversale. Grâce à cela, l’écosystème Xiaomi sera synchronisé.

Human-centric technology is the core of Xiaomi. All your needs are complete in this smart ecosystem of personal devices, cars, and home products. #XiaomiHyperOS pic.twitter.com/fTgnLoqtiD — Lei Jun (@leijun) 24 octobre 2023

Plus rapide, plus efficace et minimaliste

Un autre aspect pour lequel il se démarque est sa vitesse et son efficacité. Il sera 15% plus rapide pour charger des applications tierces et nécessitera 25% de moins de temps pour les installer. La légèreté est également l’un de ses points forts, sa version mobile occupant à peine 8,75 Go. Comme tous les systèmes, il recevra des mises à jour périodiquement, mais les mises à jour OTA, qui peuvent être installées manuellement, occuperont 79% moins d’espace.

Il maximisera les performances de jeu. Sa fréquence d’images sera plus stable et il consommera moins d’énergie par rapport à d’autres appareils utilisant des systèmes basés sur Android.

HyperOS sera basé sur Android, mais aura un noyau Linux modifié et Xiaomi Vela, open source. Cela signifie que d’autres applications pourront être développées pour lui sans problème. De plus, tous les appareils ayant une mémoire de 64 Ko à 24 Go pourront l’utiliser. Il sera également compatible avec plus de 200 plates-formes de processeur et plus de 20 formats de fichiers standard.

En ce qui concerne son apparence, il y a eu peu de changements. Il ressemble à MIUI, bien qu’il soit légèrement plus minimaliste. Il utilisera des tons clairs, incorporera de nouveaux widgets et modifiera la conception de certaines icônes.

Un système intelligent

Son sous-système d’IA sera capable de mémoriser les habitudes des utilisateurs. Par exemple, si quelqu’un allume toujours la lumière du salon après avoir déverrouillé la serrure de sa porte intelligente, HyperMind apprendra ce schéma, de sorte que, après s’être répété plusieurs fois, lorsque l’utilisateur ouvrira la porte, cette IA allumera la lumière. Il sera également capable de rechercher des images dans la galerie sur demande vocale, de transcrire des conversations de conférences et de créer des sous-titres en temps réel.

TEE pour la sécurité

Xiaomi assure que le nouveau système d’exploitation sera extrêmement sûr. La TEE de Xiaomi est la base de son propre sous-système de sécurité isolé, spécialement conçu pour fonctionner sur des appareils de la marque. Il a également été indiqué qu’il utilisera le cryptage de bout en bout via TEE pour la synchronisation des données entre les appareils.