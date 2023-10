22 téléphones Xiaomi, 3 télévisions, 2 tablettes et 2 montres : le premier calendrier de mises à jour de HyperOS est désormais officiel

Le nouveau système d’exploitation de Xiaomi est déjà parmi nous. Il peut prendre du temps, mais MIUI est officiellement de l’histoire ancienne pour la marque car HyperOS est arrivé non seulement pour rester, mais aussi pour s’implanter dans de nombreux dispositifs actuellement équipés de MIUI. En plus d’autres systèmes, bien sûr, car HyperOS n’est pas seulement pour les téléphones mobiles.

HyperOS arrivera sur les téléphones mobiles de la marque mais aussi sur les tablettes, les montres, les téléviseurs et les appareils domestiques. Et oui, nous le verrons également arriver sur la première voiture électrique de Xiaomi que nous devrions voir arriver dans la première moitié de 2024. Si vous étiez curieux de savoir comment fonctionnera sa première implémentation, nous l’avons désormais officiellement ici.

En Chine, les dispositifs avec HyperOS seront bien plus nombreux

En premier lieu, nous avons découvert la première liste de déploiement de HyperOS par Xiaomi. Une feuille de route officielle qui comprend 22 téléphones mobiles, 3 téléviseurs, 2 tablettes et même une montre. Elle est organisée en deux vagues de dispositifs par date. Les premiers recevront HyperOS entre mi-novembre et fin novembre de cette année, et les seconds n’ont pas encore de date confirmée.

Les vagues sont organisées de la manière suivante:

1. Mis à jour à partir de mi-novembre ou fin novembre 2023

* Xiaomi 14 Pro, arrivera avec HyperOS en usine

* Xiaomi 14, arrivera avec HyperOS en usine

* Xiaomi Watch S3, arrivera avec HyperOS en usine

* Redmi K60 Extreme Edition

* Xiaomi Pad 6 Max de 14 pouces

* Xiaomi MIX Fold 3

* Xiaomi MIX Fold 2

* Xiaomi 13 Ultra

* Xiaomi 13 Pro

* Xiaomi 13

* Redmi K60 Pro

* Redmi K60

2. Mis à jour mais sans date confirmée

* Xiaomi 12 Pro

* Xiaomi 12

* Redmi K50 Extreme Edition

* Redmi K50 Gaming Edition

* Xiaomi 12S Ultra

* Xiaomi 12S Pro

* Xiaomi 12S

* Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

* Redmi K50 Pro

* Redmi K50

* Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Pour le reste des modèles et des mises à jour, il faudra encore attendre. Comme nous l’avons déjà mentionné, les modèles en Chine se multiplient et sont beaucoup plus nombreux que ceux annoncés officiellement. Et si nous nous référons à la liste des modèles candidats à recevoir HyperOS, le nombre de dispositifs est encore plus important. Et oui, les Xiaomi Mi 10 seront également mis à jour. Vive HyperOS.