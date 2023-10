Twitter (X) supprimera bientôt les cercles : voici ce qui arrivera à ce que vous avez publié

Ne paniquez pas, vous ne serez pas exposé.

Elon Musk incendia las redes sociales con cada decisión que toma

Les cercles de Twitter (X, selon le rebranding d’Elon Musk et son équipe), seront définitivement désactivés le 31 octobre prochain. De cette manière, la façon de créer des publications privées pour de nombreux utilisateurs sera éliminée et ceux-ci devront désormais parler systématiquement en public ou avoir un deuxième compte plus intime. Cependant, il y a beaucoup de confusion quant à ce qui va se passer avec les contenus déjà publiés dans votre cercle, donc les informations confirmées sur la disparition des cercles sont détaillées ci-dessous.

Ils ne seront ni supprimés ni visibles pour tous

Twitter l’a déjà officiellement annoncé fin septembre. Si vous êtes une de ces personnes qui a utilisé le cercle pour critiquer quelqu’un ou pour publier du contenu que vous ne souhaitez pas rendre public, vous pouvez respirer tranquillement. Les publications du cercle resteront dans le cercle, mais vous ne pourrez plus y publier de nouveaux contenus, comme l’explique Twitter sur son blog. Vos contenus y resteront visibles uniquement par les personnes de votre cercle, si vous ne choisissez pas de les supprimer.

De la même manière, à partir de cette date, vous ne pourrez plus ajouter d’utilisateurs à vos cercles et pour retirer des personnes de vos cercles, vous devrez cesser de les suivre et les suivre à nouveau. Par conséquent, si vous souhaitez supprimer quelqu’un de vos cercles tôt ou tard, il est plus simple de les retirer de votre cercle avant le 31 octobre, comme le recommande Twitter.

Les changements constants sur la plateforme d’Elon Musk et de son équipe

Cela fait déjà un an qu’Elon Musk a pris les rênes de Twitter après avoir racheté le réseau social. Depuis lors, l’application est devenue X, il a décidé d’éliminer tout le branding associé, la qualité du service a été réduite, des millions d’utilisateurs sont partis et les annonceurs ont perdu confiance dans la plateforme. Tout cela a entraîné une chute de la valeur de l’entreprise, comme le détaille Bloomberg.

On sait que l’une des idées du magnat sud-africain est de transformer Twitter en un WeChat occidental, bien que cela ne soit pas très clair. La plupart des décisions qu’il a prises, ainsi que sa direction, ont nui à la valeur de la marque, et de nombreux utilisateurs cherchent déjà des alternatives pour quitter leur réseau social, comme BlueSky, créée par l’ancien fondateur de Twitter, Jack Dorsey.