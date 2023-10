L’IA arrive également sur Google Keep : l’application de notes travaille sur une fonctionnalité des « listes magiques »

Google intègre l’IA générative dans son application de notes grâce à une fonction « listes magiques » qui crée des listes simplement en rédigeant une invitation de plus de trois mots.

L’application Google Keep sur un téléphone Android

Depuis le lancement de son chatbot IA, Google Bard, la société de Mountain View n’a cessé d’améliorer ses applications grâce aux avantages de l’IA générative. Ces derniers jours, la grande G a annoncé l’arrivée de Bard dans Gmail et la mise à jour de YouTube Music avec une fonctionnalité vous permettant de créer des couvertures personnalisées pour vos listes de lecture.

Eh bien, nous venons d’apprendre que l’IA va également débarquer sur Google Keep. Comme nous le révèle 9to5Google, l’application de notes du géant américain travaille sur une fonction « listes magiques » qui sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs.

Les « listes magiques » de Google Keep sont de plus en plus proches

Les gars de 9to5Google ont découvert dans la dernière version bêta de Google Keep, dont le numéro de version est 5.23.422.03.90, que l’entreprise américaine travaille sur une fonctionnalité d’IA générative appelée « listes magiques » qui vous permettra de créer automatiquement des listes.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, cette fonctionnalité est vraiment simple à utiliser. Il vous suffit d’écrire une invitation de plus de trois mots décrivant les éléments que vous souhaitez inclure dans la liste, par exemple « une liste de matériel pour un voyage de camping avec des enfants », et Google Keep se chargera de créer une liste de tâches liées à cela.

Pour se protéger, Google explique que cette fonction est une « aide créative pour prendre des notes » et que les éléments qui apparaissent dans ces « listes magiques » ne sont pas des objectifs en soi et que les utilisateurs ne devraient pas utiliser ces listes pour effectuer des « tâches critiques ».

La fonction « listes magiques » de Google Keep est encore en développement et n’est disponible, pour le moment, que pour un nombre restreint d’utilisateurs de la version bêta. Il faudra donc encore un peu de patience avant de pouvoir tester cette nouvelle fonctionnalité de l’application de notes de Google sur nos téléphones.