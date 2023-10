Amazon rejoint l’IA générative d’images: vous ne pourrez pas vous fier aux photographies des produits

Les photographies des produits vendus sur Amazon pourront désormais être réalisées par IA

Amazon mise sur l’IA et offre à toutes les entreprises qui annoncent des produits sur sa plateforme un outil pour créer des images.

L’IA générative d’images semble être l’avenir pour de nombreuses entreprises, Amazon a décidé de sauter dans le train de cette technologie, bien que cela soit peu justifiable : les annonceurs pourront utiliser leur IA pour créer des images des produits qu’ils souhaitent vendre sur la plateforme de commerce électronique.

Oui, les entreprises qui annoncent des téléphones portables ou des poêles pourront utiliser l’IA pour rendre leurs produits plus attrayants. Cette proposition d’Amazon est intéressante pour une seule partie, les entreprises, tandis que les utilisateurs peuvent être trompés par cette technologie.

Amazon adopte l’IA générative d’images et les utilisateurs sont les seuls à ne pas en bénéficier

L’annonce de l’intégration de l’IA sur Amazon pour générer des images a été faite sur le blog officiel de l’entreprise. Dans le communiqué publié par l’entreprise, il est clairement indiqué que le lancement de l’outil est conditionné par les besoins des entreprises qui annoncent leurs produits.

Maintenant, ces entreprises n’auront plus besoin de séances de photographie pour leurs produits, il leur suffira simplement d’une image de référence pour créer différentes photos avec différents scénarios dans lesquels mettre en valeur tout le potentiel du produit et, par conséquent, le rendre beaucoup plus attrayant.

Le problème de cette situation est la réaction des utilisateurs à ces images. Oui, la publicité existe depuis des années. Mais l’IA est quelque chose de complètement nouveau et on découvre encore tous ses risques en termes de manipulation de la réalité.

Logiquement, cela n’importe peu à Amazon, ce que recherche l’entreprise, c’est vendre et pour cela, elle utilisera tous les moyens possibles. Parmi ces moyens figure désormais l’IA générative d’images. Reste à voir maintenant comment cette technologie affecte réellement la perception des utilisateurs des produits vendus sur Amazon.