Le nouveau Xiaomi Watch S3 est désormais officiel : la première montre avec HyperOS vous séduira également par son design modulaire

Il y a seulement trois jours, Xiaomi nous a confirmé que les nouvelles Xiaomi 14 ne viendraient pas seules, et ils ont vraiment tenu parole. La marque asiatique vient de lancer officiellement la nouvelle Xiaomi Watch S3, une montre intelligente assez intéressante qui intègre quelques nouveautés par rapport à sa version précédente à un prix vraiment abordable.

En réalité, il s’agit du premier dispositif intelligent de poignet de la marque à intégrer le nouveau système d’exploitation HyperOS, un élément clé pour l’interconnecter avec d’autres produits Xiaomi et auquel s’ajoutent d’autres caractéristiques telles que la possibilité d’utiliser une eSIM pour passer des appels sans avoir besoin de prendre son téléphone.

Fiche technique de la Xiaomi Watch S3

Xiaomi Watch S3 DIMENSIONS ET POIDS 47 × 47 × 12 mm 44 grammes ÉCRAN AMOLED de 1,43 pouces

466 x 466 pixels (326 PPI) Luminosité maximale de 600 nits, taux de rafraîchissement jusqu’à 60 Hz BATTERIE 486 mAh Version standard : jusqu’à 15 jours d’utilisation typique (5 jours avec AOD) Version eSIM : jusqu’à 7 jours d’utilisation typique (3 jours avec AOD) Chargeur magnétique inclus RÉSISTANCE 5 ATM CAPTEURS Accéléromètre Gyroscope Géomagnétique Capteur de lumière ambiante Baromètre Capteur de fréquence cardiaque

Measure SpO2

GNSS double bande L1 + L5

Suivi du sommeil CONNECTIVITÉ Bluetooth 5.2 COMPATIBILITÉ Android 6.0 / iOS 13.0 ou supérieur AUTRES Système d’exploitation HyperOS intégré Boîtier avant et bracelets interchangeables Version eSIM disponible +150 modes d’entraînement PRIX À partir de 103 euros au taux de change actuel

Personnalisation à gogo et une eSIM idéale pour laisser le téléphone à la maison

La conception de cette nouvelle Xiaomi Watch S3 ne nous a pas surpris, car comme nous l’avons déjà mentionné, la marque elle-même nous a montré à quoi ressemblerait cette montre avant sa présentation. En substance, elle ressemble beaucoup à la Xiaomi Watch S2, mais maintenant nous pouvons échanger son boîtier avant avec différents designs qui rendent la montre vraiment élégante.



D’autre part, l’une des fonctionnalités ajoutées qui nous a plu est l’intégration des 60 Hz sur son écran AMOLED de 1,43 pouces, une fonctionnalité qui permet de fluidifier tout le système, comme nous avons pu le constater sur les Xiaomi Smart Band 8 Pro et Xiaomi Smart Band 8.

De plus, ce modèle conserve les nombreux capteurs que nous avons déjà vus dans sa génération précédente, certains étant aussi importants que le capteur de lumière ambiante pour obtenir une luminosité automatique sur son écran, ainsi qu’un GNSS double bande L1 + L5 qui nous apportera une précision supplémentaire lors de la pratique de sports de plein air. D’ailleurs, nous disposons de plus de 150 modes sportifs à enregistrer, plus que suffisant.



Enfin, nous devons également souligner deux détails clés de ce modèle. Le premier est que nous avons la possibilité d’acquérir une version avec eSIM pour passer des appels sans avoir besoin de prendre le téléphone, bien que l’autonomie de la montre en soit réduite à presque la moitié de la version normale.

Et le deuxième concerne l’intégration de HyperOS, le nouveau système d’exploitation de Xiaomi qui promet une interconnexion totale entre les produits de la marque. À ce jour, nous n’avons pas beaucoup d’informations sur ses utilisations pratiques sur cette montre, mais nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus à ce sujet.

Prix et disponibilité de la nouvelle Xiaomi Watch S3

La nouvelle Xiaomi Watch S3 est déjà disponible à l’achat en Chine, mais malheureusement, sa présence sur le marché mondial n’a pas été confirmée. Il faudra attendre quelques mois pour voir si la marque décide de le lancer finalement, mais en ce qui concerne les prix dans ses versions chinoises, ils sont fixés comme suit :

Xiaomi Watch S3 : 799 yuans, soit environ 103 euros au taux de change actuel

799 yuans, soit environ 103 euros au taux de change actuel Xiaomi Watch S3 eSIM : 999 yuans, soit environ 130 euros au taux de change actuel

Plus d’informations | Xiaomi China