Le Xiaomi Watch S3 est officiel : capteur ECG, HyperOS et design modulaire

Xiaomi a présenté la Watch S3 comme sa première montre avec ECG pour rivaliser directement avec celles d’Apple.

La Xiaomi Watch S3 est officielle : caractéristiques, prix et disponibilité de la nouvelle montre avec ECG de Xiaomi.

La Xiaomi Watch S3 est la nouvelle montre intelligente lancée par la société asiatique. Ce nouvel appareil propose un design classique tout en étant sportif, mais l’intérêt se trouve à l’intérieur. Jusqu’à présent, les montres intelligentes de Xiaomi étaient loin des Apple Watch. Xiaomi a voulu changer cette situation et la Watch S3 sera son moyen d’y parvenir.

Xiaomi n’a pas seulement annoncé la Watch S3, elle a également officialisé son nouveau système d’exploitation HyperOS et, bien sûr, a présenté les nouveaux modèles Xiaomi 14 et 14 Pro. Cette avalanche d’annonces marque le début de la fin de l’année pour l’entreprise, bien qu’il ne soit pas exclu qu’elle réserve des surprises pour plus tard.

Xiaomi Watch S3 : voici la première montre avec mesure de la tension artérielle de Xiaomi

La plus grande nouveauté de la Xiaomi Watch S3 est qu’elle dispose d’un capteur ECG et, bien que cela soit important, la société asiatique aurait réussi à obtenir la certification médicale de classe II pour sa montre intelligente. Jusqu’à présent, cette certification n’avait été obtenue que par les Apple Watch.

Ce n’est pas la seule nouveauté de la Xiaomi Watch S3, son intérieur est renforcé par HyperOS. Oui, Xiaomi a décidé que sa nouvelle montre intelligente serait compatible avec son nouveau système d’exploitation. On ne sait pas comment cela affectera ses performances, bien qu’on s’attende à un potentiel surprenant.

En termes de design, Xiaomi a opté pour un design à la fois moderne et classique. La modernité se manifeste par une lunette frontale interchangeable, ce qui permet d’adapter le design aux préférences des utilisateurs et d’offrir plus d’options de personnalisation.

Sur le plan technique, il s’agit d’une montre avec un écran circulaire utilisant la technologie AMOLED. À l’intérieur, elle est équipée d’une batterie d’une capacité de x mAh qui offre jusqu’à X heures d’autonomie. Elle dispose de fonctionnalités sportives permettant de suivre les exercices et les entraînements.

Prix et disponibilité de la Xiaomi Watch S3

Le prix officiel auquel la Xiaomi Watch S3 sera lancée en France n’est pas connu, bien que son prix en Chine soit de 125 euros au taux de change actuel. Pour le moment, il faudra attendre que Xiaomi confirme la disponibilité de sa nouvelle montre et surtout que son prix soit conforme aux caractéristiques.