Xiaomi 14 et 14 Pro : écrans à 120 Hz, Snapdragon 8 Gen 3 et caméras Leica pour les nouveaux flagships de Xiaomi

Les nouveaux navires amiraux de Xiaomi sont désormais officiels. Toutes les caractéristiques, détails et prix des nouveaux Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro.

Le nouveau Xiaomi 14 dans deux de ses couleurs disponibles : vert et rose

Après des semaines de rumeurs et de fuites, Xiaomi a finalement officiellement lancé aujourd’hui en Chine sa nouvelle famille de terminaux premium, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro qui sont appelés à devenir l’une des grandes alternatives aux haut de gamme les plus remarquables du marché actuel, les Samsung Galaxy S23, Google Pixel 8 et iPhone 15.

Les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro se distinguent par l’utilisation d’ écrans LTPO à 120 Hz, du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et d’un système de caméra rénové signé à nouveau par Leica.

Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro: toutes les informations

Xiaomi 14 Series, caractéristiques techniques Caractéristiques Xiaomi 14 Xiaomi 14 Pro Dimensions 152,8 x 71,5 x 8,3 mm

193 grammes 168 x 74,6 x 8,8 mm

204 grammes Écran LTPO AMOLED de 6,36 pouces

Taux de rafraîchissement de 1-120 Hz

1,5K (2.670 x 1.200 pixels)

Luminosité maximale 3.000 nits LTPO AMOLED de 6,73 pouces

Taux de rafraîchissement de 1-120 Hz

2K (2.670 x 1.200 pixels)

Luminosité maximale 3.000 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 8/12 Go LPDDR5 8/12 Go LPDDR5x Système d’exploitation HyperOS HyperOS Stockage 128/256 Go UFS 4.0 128/256 Go UFS 4.0 Caméras Arrière:

50 MP (principal), f/1.6, OIS

-50 MP Ultra Grand Angle

50 MP téléobjectif avec f/2.0, OIS, zoom optique 3,2XAvant :

-32 MP Arrière:

50 MP (principal), f/1.6, OIS

-50 MP Ultra Grand Angle

50 MP téléobjectif avec f/2.0, OIS, zoom optique 3,2X

Avant:

-32 MP Batterie 4.610 mAh

Charge rapide 90W

Charge sans fil 50W 4.610 mAh

Charge rapide 90W

Charge sans fil 50W Autres 5G

WiFi 7

Bluetooth 5.4

NFC Haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos

IP68

Lecteur d’empreintes sous l’écran 5G

WiFi 7

Bluetooth 5.4

NFC Haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos

IP68

Lecteur d’empreintes sous l’écran

Le nouveau Xiaomi 14 adopte un design similaire à celui des Xiaomi 13, avec un châssis aux bords droits en aluminium, un front presque sans cadre surmonté d’un trou d’appareil photo pour les selfies et un dos en verre avec un grand module de caméra carré situé dans le coin supérieur gauche de l’appareil.

En ce qui concerne ses performances, le Xiaomi 14 est doté d’un écran plat LTPO AMOLED de 6,36 pouces avec une résolution de 1,5K de 2.670 x 1.200 pixels, avec un taux de rafraîchissement variable compris entre 1 et 120 Hz et une luminosité maximale de 3.000 nits, ce qui en réalité l’écran le plus lumineux du marché.

Comme il se doit, sous le capot du Xiaomi 14 se trouve le nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, accompagné de trois versions de RAM de 8, 12 ou 16 Go de type LPDDR5X et de plusieurs options de stockage interne de 256 Go, 512 Go et 1 To de type UFS 4.0.

En ce qui concerne la photographie, le Xiaomi 14 est équipé d’un triple module de caméra arrière où le grand protagoniste est un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture focale de f/1.6 et OIS. Ce capteur principal est bien soutenu par un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels avec une ouverture focale de f/2.2 et par un capteur téléobjectif Samsung JN1 de 50 mégapixels avec une ouverture focale de f/2.0, OIS et un zoom optique 3,2x.

En ce qui concerne la caméra frontale, le Xiaomi 14 est équipé d’un seul capteur de 32 mégapixels avec une ouverture focale de f/2.4.

Un autre point fort du Xiaomi 14 est son autonomie, car le nouveau flagship de base de Xiaomi est équipé d’une grande batterie de 4.610 mAh avec une charge ultra-rapide par câble de 90W et une charge rapide sans fil de 50W.

Quant au Xiaomi 14 Pro, il a un design légèrement différent de celui de son petit frère et n’est pas totalement plat, car il est doté d’une courbure 2,5D sur les côtés ainsi que sur la partie supérieure et inférieure du châssis.

De plus, le Xiaomi 14 Pro est équipé d’un écran courbé LTPO AMOLED de 6,73 pouces avec une résolution 2K, un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 3.000 nits.