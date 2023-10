Xiaomi 14 Pro : tout sur le Xiaomi le plus parfait, avec les caméras les plus affinées et avec le système d’exploitation qui changera tout

Le jour est enfin arrivé. Nous avons enfin découvert le nouveau système d’exploitation de Xiaomi, un HyperOS qui conserve encore quelque chose d’Android mais qui devient quelque chose de nouveau, plus grand, révolutionnaire pour l’entreprise et pour le marché. Et parmi les modèles choisis pour sa première, le nouveau super-puissant de la marque. Un Xiaomi 14 Pro que Lei Jun lui-même affirme être supérieur aux derniers iPhone 15 Pro.

Comme prévu, les Xiaomi 14, y compris ce Xiaomi 14 Pro qui mène la famille jusqu’à l’arrivée d’un futur Xiaomi 14 Ultra qui est encore à quelques mois, restent pour l’instant en Chine. Le modèle sera international dans quelques semaines, voire quelques mois, mais nous voulons déjà l’avoir parmi nous. Parce que tout ce qu’il offre le place clairement dans la lutte pour être le meilleur smartphone de sa génération.

Fiche technique du Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 8 cœurs à 3,3 GHz GPU avec Unreal Engine 5 Écran LTPO AMOLED de 6,73 pouces Résolution 2K, 522 ppp Luminosité maximale de 3 000 nits Taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz Dolby Vision HDR 10, HDR10+, HDR Vivid Versions 12 Go/256 Go 16 Go/512 Go 16 Go/1 To Appareil photo frontal 32 mégapixels Appareils photo arrière Grand angle : 50 mégapixels f/1.42 Sony IMX989, 26 mm Super grand angle : 50 mégapixels, 14 mm Téléobjectif : 2X, 52 mm Téléobjectif : 3.2X, 75 mm Vidéo 8K Objectifs Vario-Summilux de Leica Système d’exploitation Xiaomi HyperOS Batterie 4 880 mAh Charge rapide de 120 W Charge rapide sans fil de 50 W Connectivité 5G SA/NSA WiFi 7 Bluetooth 5.4 NFC Port infrarouge USB C 3.2 Gen 2 Autres Dolby Atmos / Hi-Res Audio Certification IP68 contre la poussière et l’eau Lecteur d’empreintes sous l’écran Refroidissement par chambre à vapeur Prix À partir de 4 999 yuans

Un haut de gamme premium équipé d’une tête nucléaire de Qualcomm



Il était déjà connu que le Snapdragon 8 Gen 3 serait présent à bord des Xiaomi 14, et la marque elle-même l’a confirmé sur scène. Un nouveau processeur de dernière génération qui apporte, entre autres choses, le traitement de graphismes ultraréalistes grâce à Unreal Engine 5. À bord du Xiaomi 14 Pro, le Snapdragon 8 Gen 3 s’appuie sur 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne dans sa version la plus puissante. Mais il existe d’autres variantes en circulation. À savoir : 12 Go/256 Go, 16 Go/512 Go et 16 Go/1 To.

Pour l’écran, Xiaomi a choisi un panneau LTPO AMOLED 2.5D de 6,73 pouces de diagonale. Un écran avec une résolution 2K, un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz et qui atteint des pics de luminosité de 3 000 nits. Jusqu’à présent, l’écran le plus lumineux jamais équipé sur un téléphone portable. Mais ce n’est pas tout, car sous tout cet équipement se cache une batterie interne de 4 860 mAh avec charge rapide de 120 W avec câble et de 50 W sans câble. L’ensemble, by the way, est refroidi à l’aide d’une chambre à vapeur.

Le téléphone le plus lumineux jamais fabriqué est maintenant là, et c’est Xiaomi qui l’installe.

Nous arrivons aux caméras et là nous trouvons un quatuor de caméras situées à l’arrière de ce Xiaomi 14 Pro. Celui-ci inaugure les objectifs Vario-Summilux de Leica, les Allemands étant également impliqués dans le traitement photographique et dans l’équipe de filtres pour leur application de caméra. Ces caméras sont composées d’un grand angle principal (50MP avec une lentille f/1.42 et un capteur Sony IMX989), un super grand angle (50MP) et deux téléobjectifs, l’un avec un zoom 2x et l’autre avec un zoom 3,2x. À l’avant, nous aurons 32 mégapixels pour les selfies. À noter que la caméra principale, à ouverture variable, compte jusqu’à 1024 niveaux. Une folie.

Comme nous l’avons déjà mentionné, ce Xiaomi 14 Pro arrive sur le marché avec le tout nouveau HyperOS, le nouveau système d’exploitation de l’entreprise qui s’intégrera avec le reste de l’écosystème, l’intégrant et le connectant à travers le nouveau Xiaomi HyperConnect. Et oui, nous aurons la 5G avec plus de 10 Gbit/s de téléchargement, le WiFi 7, le Bluetooth 5.4, le NFC, notre classique port infrarouge et un port USB de type C 3.2 pour la charge et le transfert de fichiers. Et oui, il y aura le son Dolby Atmos et l’audio sans fil Hi-Res.

Version et prix du Xiaomi 14 Pro



Le nouveau Xiaomi 14 Pro avec HyperOS commence son parcours à travers le marché chinois, où nous pourrons l’acheter à partir de XX yuans. Nous vous laissons ci-dessous tous ses prix officiels et nous resterons attentifs lorsque la marque les amènera en France. Nous avons confiance que ce sera plus tôt que tard. Croisons les doigts.

Xiaomi 14 Pro avec 12 Go/256 Go : 4 999 yuans

Xiaomi 14 Pro avec 16 Go/512 Go : 5 499 yuans

Xiaomi 14 Pro avec 16 Go/1 To : 5 999 yuans

