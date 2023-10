Oubliez Xiaomi, ce smartphone d’une marque mythique est génial pour seulement 149 euros

Le smartphone de la célèbre entreprise arrive avec une fiche technique où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin.

Le dos du Motorola moto g23 en blanc.

Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez obtenir un téléphone portable, beau, complet et sécurisé à un prix très intéressant. Le Motorola moto g23 est réduit à 140 euros dans sa version mondiale, accompagné d’une intéressante mémoire RAM de 8 Go et d’un stockage de 128 Go. Êtes-vous un utilisateur d’Amazon Prime ? Vous n’aurez pas à payer un seul euro pour la livraison.

Notre protagoniste est également disponible dans la boutique officielle de Motorola. Les astres sont alignés pour que vous puissiez aujourd’hui ramener un bon smartphone chez vous. Dans sa fiche technique, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour en profiter pendant longtemps, vous n’aurez rien à craindre.

Ce Motorola sera votre fidèle allié

Les applications que vous utilisez au quotidien fonctionneront sans problème sur le smartphone de Motorola, son processeur étant l’une des créations toujours fiables de MediaTek. Nous parlons du Helio G85, une puce très solide qui vous permettra de ne pas vous inquiéter. Vous ramenez chez vous un téléphone qui suivra votre rythme pendant longtemps.

Son écran mesure 6,5 pouces, a une résolution Full HD+ et fonctionne en douceur grâce à son taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce sont des chiffres très intéressants pour un smartphone de ce prix, vous en profiterez chaque jour. Je sais que ce n’est pas comparable, mais pour vous donner une idée, l’iPhone 15 a toujours un écran de 60 Hz…

Ne vous retenez pas, sortez de chez vous et prenez des photos sans crainte avec la triple caméra arrière de ce Motorola. Nous avons un appareil photo principal de 50 mégapixels, un objectif grand-angle de 5 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. Ne vous laissez pas tromper par son prix abordable, vous aurez la possibilité de prendre des photos plus que décentes.

➡️ Voir l’offre Motorola moto g23

Je pense que c’est clair, si vous recherchez un smartphone bon, beau et pas cher au-delà des marques comme Xiaomi, ce Motorola est un excellent achat. Tout le monde n’a pas besoin d’un haut de gamme, certaines personnes recherchent simplement un smartphone sûr pour accomplir leurs tâches quotidiennes. Vous devez vraiment vous poser plus de questions ?

