WhatsApp pour Windows vous permet désormais d’envoyer des messages à des personnes qui ne sont pas dans votre liste de contacts

La dernière bêta de WhatsApp pour Windows, portant le numéro de version 2.2342.6.0, inclut une fonctionnalité vous permettant d’envoyer un message à des numéros de téléphone inconnus.

L’application WhatsApp pour Windows reçoit l’une des nouveautés les plus remarquables des applications mobiles.

Au cours des derniers mois, WhatsApp, l’application de messagerie la plus utilisée au monde, n’a cessé d’améliorer sa plateforme avec de nouvelles fonctionnalités qui la rapprochent de plus en plus de son grand rival dans ce domaine, Telegram. Ainsi, l’une des nouveautés les plus remarquables récemment arrivées sur les applications mobiles de WhatsApp est la possibilité de discuter avec des numéros inconnus sans les enregistrer.

Eh bien, maintenant, nous venons d’apprendre, grâce au média spécialisé WABetaInfo, que l’application WhatsApp pour Windows a également reçu cette fonctionnalité utile et vous permet déjà d’envoyer un message à une personne qui n’est pas dans vos contacts.

Vous pouvez désormais envoyer des messages à des numéros inconnus depuis WhatsApp pour Windows

Les gars de chez WABetaInfo ont découvert que la dernière version bêta de WhatsApp pour Windows, portant le numéro de version 2.2342.6.0, inclut une fonctionnalité vous permettant de démarrer une conversation avec un contact inconnu sans avoir besoin d’enregistrer son numéro de téléphone dans votre liste de contacts. Cela est vraiment utile pour envoyer un message à une personne que vous venez de rencontrer ou à qui vous venez de recevoir son contact.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, WhatsApp pour Windows a été mis à jour avec une nouvelle fenêtre contextuelle contenant un clavier numérique avec lequel vous pouvez saisir le numéro de téléphone de la personne avec laquelle vous souhaitez démarrer une discussion sur le client de messagerie.

Pour vérifier si cette nouvelle fonctionnalité est déjà disponible dans votre application WhatsApp pour Windows, il vous suffit de cliquer sur le bouton Nouvelle discussion et si une nouvelle option apparaît appelée Numéro de téléphone, cela signifie qu’elle est déjà activée.

Cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp pour Windows n’est actuellement disponible que pour certains testeurs de la version bêta, mais il est prévu qu’elle soit déployée pour les autres utilisateurs de cette version dans les prochains jours.