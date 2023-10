La prochaine étape d’Apple : la suppression du bruit débarque sur les AirPods en 2024

Un rapport récent du célèbre journaliste technologique Mark Gurman de Bloomberg offre des informations sur les futurs projets de casques d’Apple. La révélation la plus marquante de ce rapport est l’introduction de la technologie de réduction du bruit dans les AirPods standard. C’est une fonctionnalité auparavant exclusive aux modèles Pro et Max, ce qui les rend plus chers. Ce mouvement est susceptible de remodeler le marché en 2024 si les prédictions de Gurman se révèlent justes.

Apple va introduire la réduction du bruit dans les AirPods

Apple se prépare à renouveler toute sa gamme d’AirPods, allant de 2024 à 2025. Cela signifie que dans les prochaines années, Apple lancera des versions actualisées de tous ses écouteurs sans fil.

Les mises à jour les plus excitantes auront lieu l’année prochaine avec la sortie de la quatrième génération des AirPods. Ces modèles de base auront un design rafraîchi, une meilleure autonomie de la batterie, des capacités de charge sans fil et une qualité sonore améliorée.

Le design des AirPods 4 sera un mélange des modèles actuels avec l’apparence emblématique des AirPods Pro, présentant des tiges plus petites, bien qu’ils conservent leurs embouts non remplaçables.

Les AirPods de quatrième génération seront disponibles en deux déclinaisons. L’option plus chère comprendra la technologie de réduction du bruit tant convoitée que l’on retrouve dans les modèles plus coûteux, et l’étui sera doté de haut-parleurs, permettant aux utilisateurs de localiser leurs écouteurs via le réseau Find My. Les deux versions auront des étuis avec des entrées USB-C.

Plus tard en 2024, la deuxième génération des AirPods Max fera ses débuts, bien que les détails sur ce modèle soient rares. Gurman a seulement mentionné l’ajout d’une interface de charge USB-C et l’introduction de nouvelles options de couleur.

Les AirPods vont bénéficier de la fonctionnalité de réduction du bruit

La prochaine itération des AirPods Pro sera lancée en 2025. Pour ces écouteurs, Apple développerait apparemment de nouvelles fonctionnalités liées à la santé, probablement liées à l’ouïe des utilisateurs.

Apple, réputée pour ses avancées innovantes dans le monde de la technologie, s’apprête à transformer le marché des écouteurs sans fil dans les années à venir. Le rapport de Gurman suggère que l’entreprise s’engage à proposer une gamme de mises à jour passionnantes et de nouvelles fonctionnalités à sa gamme d’AirPods.

L’année 2024 est cruciale pour les écouteurs sans fil d’Apple. La quatrième génération des AirPods arrivera sur le marché, mettant en valeur de nombreuses améliorations. Cette génération héritera des éléments de design des AirPods Pro, avec des tiges plus compactes tout en conservant les embouts iconiques non remplaçables.

De plus, les AirPods 4 seront disponibles en deux versions. La version plus chère intégrera la technologie de réduction du bruit, une fonctionnalité qui a été un argument de vente majeur pour les modèles Pro et Max. En plus de cela, les nouveaux AirPods auront des étuis équipés d’entrées USB-C. Notamment, l’étui de la version avec réduction du bruit sera également doté de haut-parleurs, permettant aux utilisateurs de retrouver leurs écouteurs perdus grâce au réseau Find My.

L’introduction de la réduction du bruit dans les AirPods standard est un développement important. Jusqu’à présent, cette technologie était une caractéristique distinctive des modèles Pro et Max plus chers, incitant les utilisateurs à opter pour ces options plus coûteuses. Cependant, avec cette mise à jour, Apple vise à égaliser les chances et rendre la réduction du bruit plus accessible à un public plus large.

En plus des AirPods 4, 2024 verra également l’arrivée de la deuxième génération des AirPods Max, les casques circum-auriculaires d’Apple. Bien que les détails spécifiques sur cette sortie restent limités, on sait que les écouteurs seront dotés d’une interface de charge USB-C et seront disponibles dans de nouvelles variations de couleurs. Ce mouvement est sûr d’exciter les fans de l’expérience audio haut de gamme offerte par les AirPods Max.

La technologie de réduction du bruit arrive dans les AirPods 4

Pour ceux qui attendent avec impatience la prochaine itération des AirPods Pro, ils devront attendre jusqu’en 2025. Apple garde les détails de cette sortie secrets. Mais la promesse de nouvelles fonctionnalités liées à la santé et à l’ouïe est une perspective intrigante.

Alors qu’Apple continue d’innover et d’étendre sa gamme d’AirPods, les consommateurs peuvent s’attendre à une plus large gamme d’options répondant à différents besoins et préférences. L’ajout de la réduction du bruit dans les AirPods standard témoigne de l’engagement d’Apple à améliorer les expériences utilisateur. Et de rendre la technologie avancée plus accessible.

La progression des AirPods depuis leur sortie initiale jusqu’à aujourd’hui a été remarquable. Chaque nouvelle génération a apporté des fonctionnalités améliorées, des améliorations de design et, dans certains cas, des gammes de produits entièrement nouvelles. Les écouteurs sans fil d’Apple ont été accueillis avec acclamation générale. Et les AirPods sont devenus un symbole de style, de praticité et de technologie de pointe.

La sortie imminente des AirPods 4 en 2024 souligne l’engagement d’Apple à rester à la pointe de l’industrie audio. Ces nouveaux écouteurs offriront aux consommateurs une combinaison séduisante d’éléments de design, d’avancées technologiques et d’expériences utilisateur améliorées.

Les AirPods Pro et AirPods Max sont depuis longtemps appréciés pour leurs capacités de réduction du bruit. Cette fonctionnalité a été remarquablement absente des AirPods standard. Cela a incité de nombreux utilisateurs à opter pour les modèles Pro ou Max plus chers pour profiter des avantages de la réduction du bruit.

Cependant, le rapport de Mark Gurman laisse présager un changement significatif à cet égard. Apple prévoit de rendre la technologie de réduction du bruit disponible dans les AirPods de base. Fournissant aux utilisateurs une option plus abordable qui ne compromet pas les fonctionnalités essentielles.

La mise à niveau ultime des écouteurs

Ainsi, le design des AirPods 4 offrira un look frais et attrayant. Il combine des éléments des modèles existants et des AirPods Pro. La réduction de la taille de la tige, similaire aux AirPods Pro, est un changement de design attendu par de nombreux utilisateurs.

De plus, l’introduction de deux versions des AirPods 4, une avec réduction du bruit et une sans, répond à une plus large gamme de préférences et de budgets. Cette décision témoigne de l’engagement d’Apple à offrir des choix à ses clients.

L’ajout de haut-parleurs à l’étui de la version avec réduction du bruit, permettant aux utilisateurs de localiser leurs écouteurs égarés grâce au réseau Find My, est une fonctionnalité réfléchie et pratique. Cela permet d’éviter la frustration de perdre ses écouteurs et simplifie le processus de récupération.

En ce qui concerne les AirPods Max, la deuxième génération est entourée de mystère, les détails étant gardés secrets. Cependant, la simple mention d’une interface de charge USB-C et de nouvelles options de couleur suffit à susciter l’enthousiasme parmi les amateurs de son haut de gamme.

Le passage à 2025 pour la sortie de la prochaine génération des AirPods Pro laisse entrevoir d’importantes innovations à venir. La perspective de fonctionnalités liées à la santé et à l’ouïe est intrigante, car elle marque l’entrée d’Apple dans l’intersection de la technologie et du bien-être.

Notre avis, les projets d’Apple pour sa gamme d’AirPods au cours des prochaines années promettent d’apporter des changements et des améliorations significatifs. L’accessibilité de la réduction du bruit dans les AirPods de base est susceptible de perturber le marché. Tandis que l’introduction des AirPods 4 avec ses améliorations de design et ses fonctionnalités avancées. De plus, les multiples options répondront à un public plus large.

Alors qu’Apple continue de repousser les limites de l’innovation, les consommateurs peuvent s’attendre à un monde de possibilités dans le domaine des écouteurs sans fil. Que vous soyez un audiophile, un amateur de fitness ou quelqu’un qui valorise simplement la praticité, il existe un modèle d’AirPods à l’horizon qui répondra à vos besoins et dépassera vos attentes.