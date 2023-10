Grande nouvelle : la mise à jour vers Android 14 arrive enfin officiellement sur les trois premiers téléphones Xiaomi

Tel que nous vous l’avons indiqué le 23 octobre dernier, Xiaomi avait préparé la mise à jour vers Android 14 pour jusqu’à trois de ses appareils et aujourd’hui, après une attente qui pour beaucoup a été un peu plus longue que prévu, enfin ces versions mondiales ont commencé à être déployées de manière officielle.

Bien sûr, vous devez tenir compte du fait que cette mise à jour sera progressive pour les Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 12T déjà connus, alors n’oubliez pas de vérifier la section des paramètres de votre appareil pour voir si cette mise à jour est déjà disponible ou non.

Les Xiaomi 13 et le Xiaomi 12T sont les premiers à pouvoir profiter de cette version

Comme nous le disons, grâce à l’équipe de Xiaomiui, nous avons pu apprendre que cette mise à jour a déjà été lancée pour ces trois terminaux, bien que vous deviez tenir compte du fait qu’elle peut contenir quelques erreurs que vous pouvez signaler à Xiaomi elle-même afin qu’elle puisse les corriger le plus rapidement possible.





De plus, il est important de mentionner que cette version n’est pas un changement majeur en termes de personnalisation de la couche MIUI. Dans ce cas, Android 14 se concentre sur l’optimisation des performances de ces trois appareils ainsi que sur la mise en œuvre des nouveautés que nous avons pu connaître il y a déjà plusieurs mois lors du Google I/O 2023.

Par conséquent, si vous souhaitez mettre à jour vers cette version mondiale et stable d’Android 14 sur votre Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 ou Xiaomi 12T, tout ce que vous avez à faire est d’aller dans la section des mises à jour des paramètres de votre téléphone et de vérifier si vous avez une nouvelle version disponible, et si ce n’est pas le cas, il vous suffit d’attendre que Xiaomi la rende disponible pour votre modèle.

Source | Xiaomiui