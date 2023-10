Les produits de l’événement « Scary Fast » d’Apple seraient lancés le 8 novembre

Une méthode qu’il avait déjà suivie il y a cinq ans lorsqu’il a présenté les iPad Pro.

Apple lancera les nouveaux Mac le 8 novembre

Apple tiendra un événement le lundi prochain, le 30 octobre, où il nous présentera les nouveaux produits sur lesquels il a travaillé. Tout indique qu’il s’agira d’une keynote axée sur de nouveaux modèles de Mac, tels que le MacBook Pro, dont l’emballage aurait fuité, mais il y a aussi de la place pour la surprise.

Quoi qu’il en soit, quel que soit ce qui sera présenté la semaine prochaine, il semble que cela sera lancé une semaine plus tard, plus précisément le 8 novembre, comme le soulignent les informations de MacRumors.

30 octobre, présentation et 8 novembre, lancement

Depuis un certain temps, nous savons qu’il était possible de voir de nouveaux Mac en octobre et il semble que ce sera le cas. Sur l’une des invitations à l’événement lancées par Apple il y a deux jours, apparaît le visage de l’icône du Finder Mac, il est donc très probable que ce soit le point central de l’événement. Comme le soulignent les informations de MacRumors, les Mac qui seront présentés seront lancés la semaine suivante après l’événement, le mercredi 8 novembre.

La société a déjà suivi cette méthode supposée lors de l’événement il y a cinq ans. Le 30 octobre 2018, Apple a présenté les iPad Pro, des dispositifs qui ont été lancés 8 jours plus tard, plus précisément le 7 novembre. Un calendrier valide même si la société a l’habitude de lancer ses produits le vendredi.

Tout indique que lors de l’événement « Scary Fast », nous verrons de nouveaux MacBook Pro de 13, 14 et 16 pouces avec les nouveaux processeurs M3, M3 Pro et M3 Max. De plus, on s’attend à ce que nous voyons un nouvel iMac de 24 pouces qui inclurait également le processeur M3, à peu près les mêmes couleurs et un support renouvelé.

On s’attend à ce que les nouveaux processeurs M3 soient des puces fabriquées selon un processus de 3 nanomètres, tout comme le processeur A17 Pro des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Cela améliorerait non seulement les performances et la puissance, mais aussi l’efficacité énergétique.