Voici à quoi ressemble le remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater avec Unreal Engine 5

Metal Gear Solid Delta: Sneake Eater s’est montré lors de la Xbox Partner Preview avec un gameplay in-engine utilisant Unreal Engine 5.

Voici à quoi ressemble Metal Gear Solid Delta: Sneake Eater maintenant

Sans aucun doute, l’une des sagas les plus aimées et qui est depuis longtemps sans nouvelles sorties est Metal Gear, bien que cela change peu à peu, car Konami semble donner une nouvelle chance à cette franchise iconique et à d’autres, comme c’est le cas pour Silent Hill. En réalité, nous pouvons déjà profiter sur nos consoles actuelles de Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, qui réunit plusieurs jeux de la saga ; et nous savons déjà qu’un remake de Metal Gear Solid 3: Sneake Eater est en cours, pour lequel nous avons reçu des informations intéressantes hier.

En fin d’après-midi hier, Xbox a organisé un événement dédié aux jeux provenant de tiers et, bien qu’il n’y ait pas eu de grandes annonces ou de surprises, il y a tout de même eu une nouveauté très inattendue, car Metal Gear Solid Delta: Sneake Eater, le remake du troisième opus, a présenté son premier gameplay, même si ce premier aperçu nous a surtout permis de voir comment fonctionne le moteur graphique dans ce titre très attendu.

Metal Gear Solid Delta: Sneake Eater se montre pour la première fois lors du dernier événement Xbox

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, Konami est venu au Xbox Partner Preview pour nous montrer un gameplay in-engine du prochain Metal Gear Solid Delta: Sneake Eater. Quand nous disons « gameplay in-engine », cela signifie que ce qui nous a été montré est un aperçu du titre toujours en développement dans Unreal Engine 5, donc c’est seulement un avant-goût du travail qu’ils réalisent avec le moteur d’Epic Games et le résultat final du jeu sera certainement très différent de ce qui a été présenté lors de cette démonstration de Redmond.

Cependant, comme vous pouvez le voir par vous-même dans la vidéo, ce que nous pouvons voir jusqu’à présent de ce projet très attendu est assez spectaculaire, et cela en tenant compte du fait que ce n’est pas le résultat final, bien sûr. La description de la vidéo indique ce qui suit : « Explorez le premier aperçu du jeu avec le moteur de Metal Gear Solid Delta: Sneake Eater, actuellement en développement avec Unreal Engine 5. Tous les environnements du jeu sont rendus avec UE5 et capturés en temps réel dans le jeu. » Ils indiquent également que ce projet « est une nouvelle version de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, sorti pour la première fois en 2004. Profitez de l’histoire originale du premier jeu dans la chronologie de la série Metal Gear, maintenant avec des graphismes de pointe et un son en 3D, pour donner vie à la jungle hostile et élever l’action de survie furtive à de nouveaux sommets ».

Bien que nous n’ayons pas plus de détails sur le jeu ni sur sa date de sortie, qui semble encore un peu lointaine, Metal Gear Solid Delta: Sneake Eater, annoncé lors du dernier PlayStation Showcase en mai ; nous savons que celui-ci est développé en collaboration entre Konami et Virtuos. De plus, ce remake semble vouloir être très fidèle à l’original, avec même les mêmes dialogues et voix, ce qui inclut David Hayter dans la version anglaise de Snake. Évidemment, le saut graphique sera évident une fois qu’il sortira sur PS5, Xbox Series X|S et PC.