Android Auto se met à jour avec une grande nouveauté pour la personnalisation

La personnalisation est la grande nouveauté de la mise à jour d’Android Auto qui arrivera très prochainement

Android Auto est mis à jour avec une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs qui aiment la personnalisation.

Android Auto est mis à jour et la grande nouveauté qu’il inclut est liée à la personnalisation. Oui, le système d’exploitation d’infodivertissement de Google a progressé à pas de géant ces derniers mois. Tout au long de cette année 2023, nous avons pu constater par nous-mêmes toutes ses nouveautés intéressantes sous forme de mises à jour.

Le principal changement de cette dernière mise à jour d’Android Auto concerne la personnalisation de l’interface. Oui, Android Auto ne propose pas toutes les options disponibles sur Android pour les téléphones mobiles. Google semble vouloir changer cette situation et grâce à cela, la personnalisation arrive sur Android Auto.

Android Auto est mis à jour avec la personnalisation comme drapeau

L’interface d’Android Auto est généralement prédéfinie, offrant des options minimales pour personnaliser l’expérience. La version 10.7 d’Android Auto peut changer la façon dont les utilisateurs perçoivent Android Auto et, surtout, son apparence générale.

Ce n’est pas un changement radical, mais c’est significatif. Ce que recherche Google, c’est que Android Auto puisse utiliser le fond d’écran du téléphone auquel il est connecté. Oui, cela peut sembler extrêmement simple. Mais la réalité est que ce ne l’est pas, en particulier pour Android Auto.

Parmi les principales différences entre Android et Android Auto se trouve leur interface, la première étant conçue pour que l’utilisateur puisse effectuer n’importe quelle tâche selon ses préférences, tandis que la seconde se concentre sur la fourniture des informations nécessaires sans distractions.

La mise à jour d’Android Auto vise à rapprocher les utilisateurs, en leur permettant de se sentir propriétaires de ce système d’exploitation de divertissement. Permettre d’utiliser le même fond d’écran sur Android Auto et sur le téléphone n’est qu’un premier pas, Google doit avoir beaucoup plus en préparation.

Il n’y a pas de date précise pour cette mise à jour, et en réalité, c’est grâce à 9To5Google que cette possibilité a été découverte dans le fichier APK d’Android Auto 10,7. Il ne reste plus qu’à attendre pour voir quand et comment cette nouveauté arrivera sur Android Auto.