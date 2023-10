Alphabet, la société mère de Google, présente des résultats records : elle réalise presque 80 milliards de dollars de bénéfices en un trimestre

Augmentation substantielle par rapport au même trimestre de 2022.

Google continue de se positionner comme une entreprise clé dans le paysage technologique mondial

Ce sont de bonnes années pour l’industrie technologique sur le plan financier, comme en témoignent les 77 000 milliards de dollars de bénéfices d’Alphabet, la maison-mère de Google, enregistrés lors du dernier trimestre. De plus, il ne s’agit pas seulement de chiffres élevés en termes absolus, mais Alphabet a également enregistré une augmentation significative par rapport au même trimestre de l’année précédente.

La technologie continue d’être un moteur de changement

C’est quelque chose de tout à fait naturel si l’on considère que Google fait partie du secteur technologique, un secteur qui prend de plus en plus d’importance dans l’économie et dans la vie quotidienne des personnes. Comme on peut le voir dans le bilan, la maison-mère de Google, Alphabet, a enregistré une amélioration de 11% par rapport au même trimestre de l’exercice précédent, ce qui représente un bénéfice de 77 000 milliards de dollars contre 69 000 milliards de dollars l’année précédente.

Les temps sont révolus où Larry Page et Sergey Brin étaient sur le point de vendre Google pour une somme dérisoire. Aujourd’hui, Alphabet, avec Google sous son égide, est l’une des entreprises les plus puissantes au monde, tant en termes de valeur économique que d’effectifs et d’influence sociale, car Google compte des milliards d’utilisateurs utilisant l’un de ses services chaque jour.

Bons résultats dans l’ensemble du secteur

En réalité, les bonnes données ne se limitent pas à Alphabet, car Microsoft a également présenté son bilan financier pour son dernier trimestre et, bien qu’il enregistre une baisse des ventes d’ordinateurs, il connaît une croissance à la fois dans les services offerts par Windows et dans ceux de Xbox, sa division de jeux vidéo, ainsi que dans les services cloud, où l’entreprise fondée par Bill Gates continue d’investir beaucoup de ses ressources de recherche.

De plus, Google continue de travailler pour rester une marque essentielle dans la vie quotidienne de nombreux utilisateurs. Par exemple, avec Android 14 en tête, les appareils mobiles utilisant le système d’exploitation de Google, qui constituent la majorité du parc actuel, verront leur interface renouvelée si leur appareil respecte les politiques de mises à jour actives.