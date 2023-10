Pour 350 euros, ce téléphone portable n’a pas de rival : 12 Go de RAM, 256 Go de mémoire et une puissance haut de gamme

Il est l’un des plus recommandés dans cette gamme de prix inférieure à 400 euros, même dans sa version la plus haut de gamme.

Le POCO F5 est l’une des meilleures créations de POCO ces dernières années, avec des performances exceptionnelles.

Si vous voulez acheter un nouveau téléphone portable et que votre budget est inférieur à 400 euros, vous avez de nombreuses options aujourd’hui. Cependant, si vous avez vraiment besoin d’un smartphone qui vous dure de nombreuses années et qui offre des performances haut de gamme, le POCO F5 est l’une des meilleures options à envisager.

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir ce téléphone pour 349,99 euros sur AliExpress Store ou 389 euros sur Amazon. Avec ce téléphone, vous disposez de la puissance d’un des meilleurs processeurs d’aujourd’hui, d’un écran énorme et lumineux, d’une mémoire abondante et d’un design robuste et durable. Et, avec tout le respect dû au POCO F5 Pro, la version « inférieure » est globalement supérieure.

Achetez le meilleur haut de gamme pas cher à prix cassé

Vous avez besoin d’un téléphone puissant comme s’il s’agissait d’un haut de gamme premium ? Avec ce POCO F5, vous bénéficierez de performances exceptionnelles avec plus de 1 100 000 points au test d’Antutu. Son processeur est l’un des plus puissants du moment, bien qu’il ne fasse pas partie des hauts de gamme à proprement parler. Il s’agit du Snapdragon 7+ Gen 2 de 4 nm et de la puce graphique Adreno 725. Avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire, vous disposez d’un matériel à toute épreuve.

Le corps de ce POCO F5 est fabriqué en polycarbonate avec une résistance IP53. Il a une épaisseur de seulement 7,9 mm et un poids de 181 grammes. Pour sa taille d’écran énorme, le téléphone est très léger. Il dispose d’un écran Amoled de 6,67″ Full HD+ avec une luminosité de 1000 nits et un taux de rafraîchissement variable de 1-120 Hz. C’est un panneau de très bonne qualité, mais le lecteur d’empreintes se trouve sur le côté.

L’écran est compatible avec les formats de haute gamme dynamiques les plus avancés comme HDR10+ et Dolby Vision. Il intègre également des haut-parleurs avec un superbe son Dolby Atmos et plusieurs microphones pour l’annulation du bruit lors des appels et des enregistrements vidéo.

Par rapport au POCO F4, cette cinquième édition a amélioré de nombreux aspects, notamment l’appareil photo. Avec ce POCO F5, nous avons un triple appareil photo arrière avec stabilisateur optique composé d’un capteur Omnivision OV64B de 64 MP f/1.79, d’un objectif grand-angle Sony IMX355 de 8 MP et d’une lentille macro. À l’avant, il dispose d’une lentille Samsung de 16 MP qui fait un travail spectaculaire en matière de photos de portrait.

Les 5000 mAh de batterie vous permettront une utilisation pendant 2 jours complets. Si vous avez besoin d’une charge supplémentaire, avec sa charge rapide de 67 W, vous pourrez l’obtenir en quelques minutes seulement. Le téléphone est livré avec Android 13, et aura bientôt le privilège de passer à Android 14.

➡️ Voir l’offre POCO F5 (12/256 Go) sur AliExpress

➡️ Voir l’offre POCO F5 (12/256 Go) sur Amazon

Enfin, en termes de connectivité, nous avons un smartphone très complet qui ne renonce pas à certaines fonctionnalités que d’autres marques ont laissées de côté. Il est compatible avec la 5G, possède une puce NFC, conserve un port pour casque et un port infrarouge, intègre le nouveau Bluetooth 5.3, offre une stabilité avec le WiFi 6, une précision avec une puce GPS et la possibilité d’utiliser une double SIM.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.