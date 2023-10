Cette montre intelligente Pro avec GPS et 12 jours de batterie baisse son prix au minimum.

Il est l’une des meilleures alternatives aux autres marques comme Samsung, HUAWEI ou Apple en ce moment.

Vous pouvez choisir ce Amazfit GTR 3 Pro dans une version plus décontractée ou classique.

Voulez-vous acheter l’une des meilleures montres intelligentes du marché actuel? Je comprends que vous voulez économiser de l’argent. Nous avons donc trouvé l’une des plus populaires dans la gamme haut de gamme des smartwatches en dehors des marques habituelles comme Samsung, HUAWEI ou Apple. Il s’agit de la puissante Édition limitée Amazfit GTR 3 Pro que vous pouvez obtenir aujourd’hui pour 135 euros sur AliExpress ou 159,90 euros sur Amazon.

Le prix très bas d’AliExpress peut être obtenu en appliquant le code de réduction du vendeur 1MP9BV27WSY9 avant d’ajouter la montre au panier. Toutefois, vous ne pourrez obtenir ce prix qu’avec l’édition limitée en noir et argent. Pour obtenir celle avec un bracelet en cuir brun, vous devez l’acheter sur Amazon.

Achetez l’une des meilleures montres à son prix le plus bas

Le catalogue de montres intelligentes d’Amzfit/Xiaomi est énorme, mais parmi tous ces modèles, nous pouvons distinguer certains des plus remarquables. Fondamentalement, ce sont les versions Pro de tous ces modèles qui valent le plus la peine d’être achetées. Actuellement, nous avons déjà l’Amazfit GTR 4 parmi nous, bien que nous n’ayons pas encore de version Pro. C’est pourquoi cette offre a plus de sens.

Cette montre est une édition limitée de l’Amazfit GTR 3 Pro, elle présente donc quelques changements importants. Par exemple, son boîtier est en acier inoxydable et son bracelet est en cuir. La version en fibre de verre et en silicone appartient désormais au passé.

Ce modèle est équipé d’un magnifique écran Amoled rond de 1,45 pouces et d’une luminosité maximale de 1000 nits, pour une parfaite visibilité même en plein soleil. Il occupe 70,6% de la partie avant de l’appareil, l’un des rapports corps/écran les plus élevés actuellement. Vous pouvez personnaliser le cadran comme vous le souhaitez, avec plus de 180 cadrans, dont 20 modifiables et 15 animés.

Vous n’aurez pas à mesurer vos données une par une au niveau des capteurs, car vous pouvez le faire d’un simple toucher et en 45 secondes, vous obtiendrez 4 métriques importantes bien mesurées (fréquence cardiaque, saturation en oxygène dans le sang, niveau de stress et vitesse respiratoire). Vous pouvez également mesurer ces paramètres individuellement, ainsi que le nombre de pas ou la qualité du sommeil.

Cette montre intelligente est votre partenaire d’entraînement qui vous aidera à atteindre le niveau suivant. Elle est dotée de plus de 150 modes sportifs et d’entraînement intégrés. Si vous ne trouvez pas le mode correct pour votre activité, vous pouvez choisir celui qui se rapproche le plus en termes d’intensité et de mouvements. Une fois l’activité terminée, vous obtiendrez une évaluation générale avec des données telles que la fréquence cardiaque ou les calories brûlées.

➡️ Voir l’offre Amazfit GTR 3 Pro avec le code 1MP9BV27WSY9

Avec sa puce GPS intégrée, vous pourrez charger des itinéraires depuis votre téléphone et les suivre sur la montre sans avoir à utiliser votre smartphone ni son GPS. La batterie de cette montre a une autonomie habituelle d’environ 12 jours, 30 jours en mode économie, 6 jours en utilisation intensive et 30 heures en utilisation continue du GPS.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.