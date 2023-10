Combien de followers sont nécessaires sur TikTok pour faire un direct/live

Cette fois-ci, nous allons vous montrer combien de followers sont nécessaires sur TikTok pour pouvoir faire des diffusions en direct.

Il y a des pays où il n’est pas possible de faire des diffusions en direct sur TikTok.

S’il y a quelque chose qui surprend dans le monde des réseaux sociaux, c’est l’impact qu’a eu TikTok sur les personnes en si peu de temps. Présenté sous le nom de Musical.ly, cette plateforme de vidéos a considérablement augmenté le nombre d’utilisateurs actifs en un temps record, passant de 100 millions à 2 milliards en moins de trois ans.

Face à cette situation, les dirigeants de TikTok ont été obligés de prendre plusieurs décisions pour que leur plateforme continue de croître jour après jour. Une de ces décisions concernait les diffusions que les utilisateurs faisaient sur le réseau social lui-même.

Pour maintenir l’ordre et éviter des problèmes plus importants, le réseau social en question a imposé certaines exigences aux utilisateurs qui souhaitaient effectuer des diffusions en direct. Une de ces exigences, la plus pertinente, est spécifiquement liée au nombre de followers requis pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité.

Combien de followers faut-il avoir sur TikTok pour pouvoir faire des diffusions en direct ?

Actuellement, il n’est pas possible d’obtenir cette information facilement, car l’application officielle TikTok pour Android et iOS ne dispose d’aucune section où cette donnée peut être consultée.

De la même manière, si nous consultons les Règles communautaires, qui sont publiées sur le site web officiel du réseau social, nous pouvons découvrir combien de followers sont nécessaires sur TikTok pour faire des diffusions en direct, ainsi que les autres exigences à respecter:

Nombre minimum de followers pour faire des diffusions en direct sur TikTok : 1000 followers.

: 1000 followers. Âge minimum pour faire des diffusions en direct sur TikTok : 18 ans (dans certains pays, l’âge minimum est de 21 ans).

: 18 ans (dans certains pays, l’âge minimum est de 21 ans). Appareils à partir desquels les diffusions en direct peuvent être réalisées sur TikTok: téléphones mobiles et tablettes avec Android ou iOS à l’intérieur (il est possible de faire des diffusions en direct sur PC, mais il est nécessaire d’avoir l’application officielle pour ordinateurs).

Si votre compte TikTok remplit les exigences imposées par le réseau social, vous devriez pouvoir faire des diffusions en direct sans aucun problème. Cependant, il est important de préciser que cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les utilisateurs qui utilisent TikTok sur le web.

Comment faire une diffusion en direct sur TikTok ?

Pour faire un Live sur TikTok depuis Android et iOS, vous devez avoir la dernière version de l’application et respecter les exigences du réseau social.

En résumé, voici les étapes à suivre pour réaliser des diffusions en direct sur TikTok:

Tout d’abord, vous devez ouvrir l’application TikTok que vous avez installée sur votre téléphone.

que vous avez installée sur votre téléphone. Une fois que vous êtes dans le réseau social, vous devez cliquer sur le petit « + » situé au centre inférieur de l’écran.

Ensuite, vous devrez sélectionner l’option « Live ».

Et enfin, vous devrez appuyer sur le bouton « Démarrer un Live ».

Enfin, il est extrêmement important de savoir que TikTok détecte lorsque des « bots » sont utilisés pour obtenir des followers. Ce type de pratique entraîne de graves conséquences (bannissement permanent du compte).