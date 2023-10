BOE présente ses ‘Oriental Screen’ avec OPPO et OnePlus : le nouvel OLED de nouvelle génération arrive de Chine

Le fabricant chinois BOE décroche pour la première fois de son histoire la certification A+ de DisplayMate, donc ses nouveaux écrans OLED Oriental Screen visent très haut dès maintenant aux côtés de OnePlus et OPPO.

Image capturée lors de la présentation des panneaux ‘Oriental Screen’ par le fabricant chinois BOE.

Il y a aussi des luttes dans cette industrie pour devenir partenaire des grands fabricants lorsqu’il s’agit de leur fournir des composants clés tels que des panneaux OLED que Samsung produit déjà en masse, curieusement, pour de nombreux appareils Apple, qui montent également des mémoires et autres puces de leur rival farouche dans l’industrie des smartphones.

Quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas ici pour parler d’Apple ni de Samsung, mais plutôt d’une entreprise chinoise méconnue comme BOE, populaire dans son pays d’origine en tant que fabricant réputé d’écrans, qui, bien que silencieusement et de manière transparente pour nous, signe sûrement les écrans de nombreux téléphones que nous avons dans nos poches et nos maisons.

BOE présente en Chine ses nouveaux écrans OLED de dernière génération ‘Oriental Screen’, les premiers de son histoire à décrocher la certification A+ de DisplayMate.

Et il est sur le point d’atteindre beaucoup plus d’utilisateurs grâce à l’évolution technologique, car BOE a présenté aux côtés de OnePlus et OPPO ses nouveaux écrans OLED de dernière génération qui visent un niveau très élevé, avec la fonctionnalité LTPO et sont commercialisés sous le nom de ‘Oriental Screen’ .

C’est ce que nous disent des sources de Chine, comme toujours sur le réseau social Weibo, où elles ont ajouté des images et des captures d’une présentation grandiose qui, cette fois-ci, était bien méritée, et c’est que BOE a pour la première fois de son histoire obtenu la certification A+ de DisplayMate pour ces écrans Oriental Screen de type OLED qui seront disponibles l’année prochaine.

En attendant les Micro LED, la nouvelle génération OLED arrive de Chine

Il est vrai que l’industrie dispose déjà de écrans de technologie plus avancée comme les Micro LED que Samsung explore déjà pour les wearables et les téléphones en réponse à l’Apple Watch Ultra 2, bien que pour l’instant il semble que la maîtrise des coûts et l’évolution logique du marché exigent que ces OLED fassent un pas de plus en termes de qualité avant de faire un saut plus important avec une nouvelle technologie.

C’est précisément ce que BOE a essayé avec les nouveaux ‘Oriental Screen’ récemment présentés, qui sont en fin de compte leur troisième génération OLED et que OPPO et OnePlus lanceront très bientôt, les seconds confirmant déjà leur intégration dans les OnePlus 12 et OnePlus Ace 3 avec des résolutions respectives de 2K et 1,5K.

Leurs nouveautés sont très intéressantes, mises en avant par leur précision des couleurs, leur luminosité et leur qualité générale , en partant d’une technologie de réduction de charge multi-canal qui sera capable d’ améliorer les performances de l’écran jusqu’à 90 %, avec une optimisation énergétique intéressante qui promet une consommation 13 % inférieure à la génération précédente.

Elles disposent également d’un algorithme spécifique qui améliorera la qualité des images affichées sous une lumière directe du soleil, une sorte d’HDR amélioré, qui utilise également une luminosité exceptionnelle pouvant atteindre 3000 nits de pic. Elles disposent même d’une technologie de calibration d’un seul pixel garantissant l’homogénéité<>/strong> en calibrant chaque point lumineux de manière indépendante.

Et ce n’est pas tout, car BOE se vante d’une durabilité énorme, plus du double de sa précédente technologie OLED, prolongeant ainsi sa durée de vie beaucoup plus que la concurrence et évitant les brûlures prématurées tant redoutées.

Ce sera très probablement l’écran le plus lumineux et le plus soucieux de notre confort visuel de toute l’industrie mobile.

Enfin, BOE, ainsi qu’OPPO et OnePlus, vantaient lors de la présentation un aspect clé pour l’expérience des utilisateurs, à savoir que leurs nouveaux ‘Oriental Screen’ se soucie au maximum du confort visuel avec plusieurs technologies de protection oculaire, commençant par la PWM d’atténuation de très haute fréquence, les filtres de lumière bleue avancés et une technologie brevetée de protection de la vue dont nous en saurons certainement plus dans un proche avenir.

Ce sera OnePlus qui ouvrira le bal avec ses nouveaux OnePlus 12 dans les prochaines semaines, nous serons donc attentifs et nous essaierons avec plaisir cette troisième génération OLED de BOE, la première avec le label A+ de DisplayMate.