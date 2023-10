Le Garçon et le Héron sort ce vendredi, mais seulement dans une poignée de cinémas

En quelques versions originales avec sous-titres.

Le Garçon et le Héron, la dernière œuvre de Miyazaki

Le film le plus récent du génie Hayao Miyazaki, actuel bénéficiaire du Prix Donostia et qui pense déjà à son prochain long métrage, est à seulement quelques jours de sa sortie dans notre pays après avoir émerveillé les chanceux qui ont eu le plaisir de voir ce qu’ils qualifient déjà comme l’une de ses œuvres les plus personnelles, mais ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles, car son distributeur en France a déjà annoncé les cinémas où il sera diffusé, et ce ne sont pas tous ceux que nous aimerions.

Un visionnage obligatoire pour tous les amateurs du Studio Ghibli, Le Garçon et le Héron raconte l’histoire d’un jeune homme nommé Mahito qui cherche sa mère, décédée pendant la Seconde Guerre mondiale, et décide donc de s’aventurer dans un monde partagé par les vivants et les morts pour la retrouver. Là-bas, toujours accompagné d’une héronne très particulière, il découvrira avec étonnement que la mort prend fin et que la vie trouve un nouveau commencement, donnant lieu à une fantaisie semi-autobiographique sur la vie, la mort et la création, en hommage à l’amitié.

Sans aucun doute, une bonne prémisse pour un film qui, si nous continuons d’écouter les critiques, est également l’un des plus spectaculaires sur le plan du visionnage du studio japonais ; et voici le problème.

Où pouvons-nous voir Le Garçon et le Héron

Si, comme nous, vous pensiez déjà acheter votre billet pour aller au cinéma ce vendredi, attention, car le film ne sera pas diffusé partout. Heureusement, plusieurs villes de notre pays auront des projections, mais ce ne sont pas toutes les villes et ce ne sont pas tous les cinémas, et dans certains d’entre eux, nous ne pourrons le voir qu’en japonais avec des sous-titres.

Vous pouvez consulter la liste dans les images suivantes (en cliquant avec le bouton droit, ouvrir l’image), qui nous laissent également deux belles photographies pour continuer d’apprécier le travail derrière chacun des plans de ce nouveau film culte du Studio Ghibli.