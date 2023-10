Dimensity 9300 : l’assaut de MediaTek sur le trône de Qualcomm a déjà une date

Le 6 novembre 2023, nous rencontrerons le chipset MediaTek Dimensity 9300, le plus performant de son histoire, qui devrait être lancé aux côtés de la famille X100 de vivo.

Le chipset le plus performant de l’histoire de MediaTek rivalisera avec le Snapdragon 8 Gen3 de Qualcomm à partir de novembre.

MediaTek n’avait pas tort lorsque nous parlions des prochains chipsets pour mobiles qui intégreraient l’IA générative, et c’est hier que Qualcomm nous a officiellement montré un puissant Snapdragon 8 Gen 3 qui se targue d’une optimisation inégalée de la lithographie de 4 nanomètres de TSMC, avec plus de puissance et de performances ainsi qu’une multitude de technologies d’IA intégrées dans son NPU Hexagon.

Quoi qu’il en soit, et bien que Qualcomm ait légèrement effrayé l’industrie en surpassant même l’Apple A17 Pro dans les benchmarks, il semble que MediaTek veuille également se battre avec ses Dimensity 9300 de niveau flagship, et si la société de San Diego présentait le meilleur processeur mobile de son histoire, le nouveau MediaTek Dimensity 9300 tient également sa promesse en offrant les meilleures performances jamais atteintes par la société taïwanaise.

Nous parlons d’un SoC très performant, qui choisit également de ne pas passer aux 3 nanomètres, bien que MediaTek ait opté pour une configuration assez différente de celle de Qualcomm. Comme vous pouvez le voir, dans son cas, les puissants Cortex-X4 seront beaucoup plus présents, bien que cette option pose probablement un problème d’optimisation énergétique.

Au lieu de passer par quatre étapes, voici l’architecture du nouveau Dimensity 9300, du moins selon les innombrables fuites que nous avons lues ces derniers jours :

1x Cortex-X4 jusqu’à 3,25 GHz (haute performance)

3x Cortex-X4 jusqu’à 2,85 GHz (performance)

4x Cortex-A710 jusqu’à 2,0 GHz (efficacité)

Cette CPU est accompagnée d’un GPU Immortalis G720 MC12 haute performance, ainsi que du support pour les mémoires de dernière génération LP-DDR5x et UFS 4.0.

Nous avons déjà une date de lancement, en effet, et MediaTek n’a pas voulu laisser trop de place à Qualcomm pour nous dire que ce Dimensity 9300 fera son apparition le 6 novembre 2023, dans moins de deux semaines, lors d’une présentation déjà prévue avec les médias locaux.

Ce sera sans aucun doute un chipset extrêmement puissant, et la chute des cœurs basse consommation Cortex-A5xx l’illustre parfaitement. Il n’est donc pas étonnant que des scores extrêmement élevés soient obtenus sur Geekbench, comme les 2 139 et 7 110 points présentés respectivement par les prototypes dans les tests mono et multi-cœurs, dépassant également l’Apple A17 Pro, bien qu’il soit certainement plus notable d’avoir obtenu le score maximal de l’histoire sur AnTuTu avec 2 055 084 points.

En ce qui concerne les premiers appareils à disposer de ce processeur mobile dans les prochaines semaines, on nous dit en Asie que vivo sera le partenaire principal de MediaTek avec sa nouvelle gamme vivo X100 et vivo X100 Pro, qui proposera des options avec le Dimensity 9300 ainsi qu’un modèle Pro+ qui, comme d’habitude, optera pour le Snapdragon 8 Gen 3. Une base de données a également révélé un téléphone OPPO, le modèle PHZ110, mais les vivo X100 seront présentés fin novembre en Chine et seront probablement les premiers.