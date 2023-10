Faites le meilleur café maison pour 150 euros de moins avec cette cafetière superautomatique en promotion.

Vous pourrez vous vanter d’un café fraîchement moulu devant vos invités et profiter chaque matin d’une tasse mousseuse.

Avoir une cafetière super automatique à la maison vous fera économiser beaucoup d’argent sur les capsules et vous permettra de goûter aux variétés de café que vous ne pouviez pas essayer auparavant.

Prenez-vous du café tous les jours à la maison ou au café ? Vous avez probablement remarqué que les cafés ne ont pas le même goût d’un endroit à l’autre. Cela est dû au type de café utilisé. En tant qu’utilisateur d’une cafetière super automatique, je vous recommande deux choses : acheter une de ces cafetières, et toujours acheter du café en grain 100% Arabica (pas de torréfaction).

En faisant un tour sur Amazon, j’ai trouvé la Power Matic-ccino Vaporissima de Cecotec avec une réduction incroyable de 150 euros, ce qui porte son prix à seulement 449,90 299 euros sur Amazon, le même prix que sur PcComponentes. Oubliez les cafetières à capsules une fois pour toutes et apprenez à économiser dès maintenant.

Économiser sur le café est aussi simple avec cette cafetière super automatique

Imaginez commencer votre journée avec l’arôme frais du café fraîchement moulu. Cette cafetière compacte vous permet de préparer des expressos et des cafés américains en appuyant simplement sur un bouton. La pompe de pression de 19 bars garantit que vous obtenez la meilleure crème et l’arôme maximum dans chaque tasse, vous offrant une expérience café de haut niveau dans le confort de votre foyer.

La technologie de thermobloc à chauffage rapide garantit que votre café soit prêt en quelques secondes, sans longues attentes. Comme chaque personne est différente, avec cette cafetière, vous pouvez personnaliser le café de chacun en ajustant la quantité et l’intensité du café. Le panneau tactile intuitif vous permet de choisir entre café court et long, de faire mousser le lait ou même de faire bouillir de l’eau pour une infusion, le tout facilement.

Vous n’aurez pas à vous soucier de la fraîcheur de vos grains de café, car le récipient hermétique de 150 grammes garantit que l’arôme reste intact. De plus, avec un réservoir d’eau de 1,2 litre, vous aurez une capacité suffisante pour répondre à vos besoins en café pendant plusieurs jours.

A l’intérieur du réservoir de grains de café, il y a le moulin, que vous pouvez physiquement choisir l’épaisseur de la mouture du grain. Cela aide à intensifier la saveur dans votre tasse de café. Personnellement, j’ai le niveau de mouture au maximum. Pour donner de l’épaisseur au café et au lait, je vous recommande de d’abord faire mousser le lait puis de vous faire un café. La texture sera beaucoup plus crémeuse et visuellement, le café sera délicieux.

D’autre part, cette machine nettoie automatiquement les conduits à chaque allumage et extinction, pour qu’il n’y ait aucun résidu de calcaire ou de café de la fois précédente. Profitez d’un café fraîchement moulu et fait maison, avec le grain que vous aimez le plus et l’origine que vous avez toujours voulu essayer.

