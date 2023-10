Nouvelle vidéo de Priscilla, le biopic centré sur l’épouse d’Elvis Presley

La semaine prochaine au cinéma.

Cailee Spaeny en tant que Priscilla

Après avoir pu profiter et bouger avec le film biographique (avec de nombreuses licences, à la fois musicales et historiques) sur Elvis l’année dernière, bien que très lié au personnage de Tom Parker, également connu sous le nom de Colonel, c’est maintenant au tour de Priscilla, un biopic sur le grand amour de sa vie.

Priscilla est l’adaptation cinématographique de Sofia Coppola de Elvis and Me, les mémoires écrites par Priscilla Beaulieu Presley publiées en 1985. L’intrigue suit Priscilla, qui rencontre Elvis Presley lors d’une fête alors qu’il est déjà une superstar du rock and roll. Malgré sa renommée, Elvis devient quelqu’un d’inattendu en privé : un coup de foudre passionnant, un allié dans la solitude et un meilleur ami vulnérable. Le film raconte la longue histoire d’amour et le mariage tumultueux d’Elvis et Priscilla, d’une base militaire allemande à leur domaine de rêve à Graceland.

Every gift has a price.#PriscillaMovie ouvre dans les salles de NY & LA ce vendredi, partout le 3 novembre – https://t.co/TEg6Z1Xll4 pic.twitter.com/XiFUVQOS0d — Priscilla (@PriscillaMovie) 23 octobre 2023

Le film sortira à Los Angeles et à New York dès ce vendredi, et le 3 novembre dans le reste du monde.

À propos de Sofia Coppola

Sofia Coppola est une réalisatrice, scénariste et actrice américaine influente, connue pour son style unique et ses films explorant les thèmes de l’isolement, de l’identité et des relations humaines. Née le 14 mai 1971 à New York, elle est la fille du célèbre réalisateur Francis Ford Coppola et de la décoratrice et artiste Eleanor Coppola. Malgré son héritage, Sofia s’est imposée comme une cinéaste remarquable à part entière.

Son œuvre, caractérisée par son approche introspective et stylisée, a inclus des films remarquables tels que Lost in Translation (2003), qui lui a valu un Oscar du meilleur scénario original, et Marie-Antoinette (2006), qui a exploré la vie de la célèbre reine française. Son travail met souvent en lumière l’exploration des complexités émotionnelles de ses personnages, en particulier des femmes, dans des contextes contemporains et historiques, quelque chose que nous retrouverons dans Priscilla.

La cinématographie de Coppola a été saluée pour son élégance visuelle et sa capacité à créer des atmosphères émotionnelles. Tout au long de sa carrière, elle a laissé une marque significative sur le cinéma contemporain, s’imposant comme l’une des réalisatrices les plus influentes de sa génération.