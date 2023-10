42 euros pour des écouteurs avec 30h de batterie, son HiFi et 6 microphones

C’est l’une des options que nous recommandons généralement car elle offre beaucoup pour si peu d’argent.

Les SoundPEATS Air4 Lite sont arrivés sur le marché pour remplacer le modèle Air3 Deluxe HS.

Vous avez besoin de nouveaux écouteurs sans fil pas cher? Il y a trop de modèles sur le marché actuel, de marques plus ou moins connues, mais vous ne savez pas lequel peut vous convenir car vous ne les avez pas essayés. Nous en avons utilisé beaucoup et il y en a un qui ne coûte que 79,90 42 euros sur Amazon que nous voulons vous recommander. Obtenez ce prix en appliquant le coupon de réduction de 25% avant d’ajouter le produit au panier.

Il s’agit des SoundPEATS Air4 Lite, des écouteurs petits mais costauds. Leur conception leur permet d’avoir une isolation acoustique impressionnante, ils sont compatibles avec les codecs audio les plus avancés et ont une grande autonomie. De plus, leur prix officiel de 79,90 euros reste prohibitif pour beaucoup. C’est pourquoi nous avons trouvé cette offre spéciale pour vous.

SoundPEATS Air4 Lite

Obtenez un très bon son à petit prix

Si vous avez un abonnement à un service de musique haute fidélité, comme Music Unlimited d’Amazon, Apple Music ou Tidal, vous apprécierez pleinement ces SoundPEATS Air4 Lite. Leurs haut-parleurs dynamiques intégrés de 13 mm sont capables de produire des graves percutants et des aigus très bien définis. Leur taille permet à ces sons d’être plus naturels et plus larges.

Ils sont compatibles avec le codec LDAC de Sony, ce qui leur permet de transmettre via Bluetooth des données atteignant 990 Kbps. C’est trois fois la qualité sonore de ce que propose Spotify Premium. Cependant, si vous utilisez de la musique sans perte de qualité, l’autonomie de la batterie sera réduite.

En parlant de batterie, ces SoundPEATS Air4 Lite ont une autonomie d’environ 7 heures sans l’étui de charge, et avec celui-ci, ils peuvent atteindre 30 heures d’utilisation. L’étui est équipé d’un port USB-C pour une charge très rapide. Si vous écoutez de la musique en continu avec le codec LDAC, la durée passera de 7 à 4,5 heures.

Si vous aimez écouter de la musique en allant au travail ou à l’université, ou si vous avez l’habitude de passer des appels dans des environnements bruyants, cela vous intéressera. Ces écouteurs intègrent 6 microphones (trois dans chaque écouteur) chargés de capturer votre voix, de filtrer les bruits ambiants et d’éviter que le vent n’endommage l’appel.

La connexion multipoint est également un point fort de ces écouteurs SoundPEATS. Vous pouvez les connecter à deux appareils en même temps, et ils sauront automatiquement à quel appareil se connecter. Par exemple, si vous écoutez de la musique sur votre PC et que vous recevez un appel sur votre téléphone portable, les écouteurs mettront en pause la musique et se connecteront à votre téléphone portable pour passer l’appel.

➡️ Voir l’offre SoundPEATS Air4 Lite

Attention, les prix varient souvent sur Amazon.

Ce sont des écouteurs très confortables, vous ne vous en lasserez pas en les portant. Ils sont de type intra-auriculaire, mais sans embouts en caoutchouc, c’est-à-dire qu’ils n’isolent pas passivement du bruit, vous devez utiliser l’isolation active pour cela. Ils ne pèsent que 4 grammes, ont des commandes tactiles et vous pouvez personnaliser le son à tout moment depuis l’application SoundPEATS.

➡️ Je n’achèterais que ce téléphone si j’avais 300 € de budget

Cet article recommande de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.