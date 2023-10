Xiaomi vient de lancer un « super-aspirateur » balai qui ne coûte même pas 150 euros

Le Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 2C est un puissant aspirateur balai capable de balayer et de nettoyer et dispose d’une batterie de 2 500 mAh qui vous offre 30 minutes d’autonomie pour le nettoyage quotidien.

Le Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 2C, le nouvel aspirateur balai du géant chinois

Xiaomi dispose d’un catalogue très large de dispositifs intelligents pour la maison qui sont commercialisés sous la marque Mijia et chaque semaine cette gamme s’étend avec l’arrivée de nouveaux produits. Une bonne preuve en est que, au cours des 7 derniers jours, le géant chinois a lancé un réfrigérateur à trois portes qui coûte 200 euros au taux de change ou une serrure intelligente avec Wi-Fi qui se distingue par sa sécurité.

Mais comme le rythme des présentations de Xiaomi est constant, nous venons d’apprendre, grâce au média Gizmochina, que Xiaomi vient de lancer dans son pays d’origine un « superaspirateur » balai qui coûte moins de 150 euros au taux de change.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 2C, le nouvel aspirateur balai de la société chinoise

Contrairement aux autres appareils similaires, le Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 2C est un aspirateur balai qui non seulement balaye, mais aussi nettoie, car il dispose d’une brosse rotative capable d’aspirer et de nettoyer en même temps, ce qui évite d’avoir à passer deux fois sur le sol de votre maison et qui peut atteindre une vitesse de rotation de 500 tours par minute.

De plus, cet aspirateur balai est également doté d’un système de nettoyage automatique pour cette brosse rotative qui se met en marche lorsque vous mettez l’aspirateur en charge et d’un système de stérilisation capable d’éliminer 99,9 % des bactéries et des virus qui se trouvent dans l’aspirateur.

Pour effectuer les tâches de nettoyage, le Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 2C est équipé de deux réservoirs d’eau, un pour l’eau sale de 550 ml et un autre pour l’eau propre de 750 ml.

En ce qui concerne son autonomie, le nouvel aspirateur balai de Xiaomi est équipé d’une batterie de 2 500 mAh qui vous permettra de l’utiliser pendant 30 minutes à pleine puissance. Selon le fabricant, le Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 2C est capable de nettoyer un appartement de 180 mètres carrés avec une seule charge.

De plus, le Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 2C vous permet de choisir trois modes d’utilisation différents : le mode standard, le mode d’aspiration d’eau et le mode de stérilisation et de passer facilement de l’un à l’autre.

Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 2C : disponibilité et prix

Le Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 2C est déjà disponible à l’achat en Chine en précommande pour un prix de 999 yuans, environ 129 euros au taux de change et il est très probable qu’il n’attendra pas longtemps avant d’arriver sur le marché mondial, car c’est un produit avec un excellent rapport qualité-prix.