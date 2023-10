Daniel Radcliffe prépare un documentaire sur son ancien cascadeur dans Harry Potter

Le 15 novembre, ce documentaire produit par Sky et HBO sera diffusé.

Daniel Radcliffe et David Holmes sont de grands amis depuis le tournage de la saga Harry Potter.

Daniel Radcliffe, l’acteur britannique qui est devenu célèbre depuis son enfance en interprétant Harry Potter dans les huit films de la saga littéraire, souhaite rendre hommage à son cascadeur de l’époque avec un documentaire. Ce dernier est devenu paraplégique à la suite d’un accident pendant le tournage de Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 1, ce qui a totalement changé sa vie.

David Holmes : Le cascadeur qui a survécu

David Holmes était la doublure de Daniel Radcliffe pour les scènes d’action de tous les films Harry Potter. En réalité, l’acteur et son ancien cascadeur ont une grande amitié qui les unit encore aujourd’hui. C’est pourquoi Daniel Radcliffe a décidé de réaliser un documentaire basé sur la carrière de David Holmes. Le contenu sera disponible le 15 novembre prochain.

Pendant sa carrière active, David Holmes était connu comme un gymnaste aux capacités acrobatiques impressionnantes, et c’est dans Harry Potter à l’école des sorciers qu’il a commencé à être reconnu comme cascadeur. En réalité, dans ce même film, il a également joué l’un des batteurs de l’équipe de Serpentard lors du match de Quidditch entre la maison Serpentard et Gryffondor. Holmes a continué à participer à tous les films depuis lors, mais sa carrière et sa vie ont été bouleversées par cet accident tragique.

Dans Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 1, lors d’une scène d’explosion, l’acteur n’a pas atterri correctement après une chute et a subi une lésion irréversible à la moelle épinière, ce qui l’a rendu paraplégique depuis lors. Cela a complètement changé sa vie et sa carrière. Depuis lors, Holmes a dû gagner sa vie autrement, mais il est resté proche de l’industrie et a même créé un podcast où il discute avec d’autres doublures d’action, avec la participation occasionnelle de Daniel Radcliffe.

Les chemins impénétrables de Daniel Radcliffe

Depuis la fin de la saga principale d’Harry Potter en 2011, l’acteur Daniel Radcliffe s’est lancé dans des projets étonnants, souvent éloignés du cinéma grand public. C’est pourquoi, face aux chemins imprévisibles qu’il a empruntés depuis, il a même été rumoré qu’il pourrait devenir le futur « Wolverine », et il a dû le démentir après que des images de son changement physique soient apparues.

D’autre part, l’univers magique, la franchise Wizarding World, rebaptisée pour continuer à se développer au-delà du monde d’Harry Potter, a continué de fonctionner depuis lors, bien que pas sans polémiques. Il est déjà connu que la créatrice de cet univers, J.K. Rowling, a vu une grande partie de son prestige et de son œuvre réduite en raison de ses prises de position politiques, que même Daniel Radcliffe lui a reprochées. Cependant, malgré cela, la franchise reste un phénomène de masse, comme en témoignent les ventes du jeu vidéo Hogwarts Legacy, qui a déjà une suite en préparation.