J’ai découvert que mes données sont sur le Dark Web et j’ai pu résoudre le problème à temps : c’est aussi simple que vérifier depuis ton mobile Xiaomi

Heureusement ou malheureusement, grâce à notre courrier électronique Google sait pratiquement tout sur nous. Nous ne pouvons pas dire, encore moins, que les fuites d’informations sont quelque chose d’inhabituel dans le monde de l’internet, c’est pourquoi il est essentiel de savoir si nos données sont entre les mains d’utilisateurs mal intentionnés pour protéger notre vie privée.

C’est quelque chose que l’entreprise américaine a bien compris, c’est pourquoi elle a mis à notre disposition un outil qui permettra de détecter facilement si nos informations personnelles sont présentes ou non dans le Dark Web bien connu, ce qui peut nous sauver plus d’une fois.

Comment vérifier si nos données sont présentes dans le Dark Web depuis un téléphone Xiaomi

Il est important de prendre en compte que lors de l’exécution de cet outil, il est vivement recommandé d’avoir installé l’application Google One sur vos téléphones, car il sera beaucoup plus facile d’y accéder. Cependant, si vous ne souhaitez pas le faire en raison d’un manque d’espace, vous pourrez également suivre la procédure en accédant au site officiel de Google One depuis votre téléphone.

Une fois cela clarifié, nous devons vous dire que cet outil est spécialement conçu pour détecter si nos informations sont présentes ou non dans le Dark Web, mais si nous voulons le modifier, nous devrons le faire par nous-mêmes.

En réalité, si l’un de vos comptes de messagerie est trouvé dans ce Dark Web, il est recommandé de changer votre mot de passe pour éviter les problèmes futurs. C’est une procédure très simple, mais qui nécessite un certain temps pour s’assurer que toutes nos données sont aussi sécurisées que possible.

Cela étant dit, si vous voulez vérifier si vos informations ont été révélées ou non, il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :



Une fois que vous êtes dans l’application Google One, accédez à la section « Rapport du Dark Web ».