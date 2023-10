Ces écouteurs Sony touchent le fond : écoutez de la musique avec qualité et bénéficiez d’une réduction brutale de 41%

Grande qualité sonore, annulation efficace du bruit et jusqu’à 20 heures d’autonomie sur ces écouteurs à moins de 80 euros, c’est un très bon achat.

Ils sont les meilleurs écouteurs pas cher de Sony et, comme vous pouvez le voir, ils ont un design magnifique dans cette couleur verte.

Pour profiter d’écouteurs sans fil de Sony de bonne qualité, vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent. En réalité, vous n’avez même pas besoin d’investir 100 euros, il existe des modèles de grande qualité en dessous de ce prix. Pour nous, les meilleurs sont les Sony WF-C700N, des écouteurs que vous pouvez maintenant acheter avec une réduction brutale de 41%. Ils ont un prix de vente recommandé de 129,99 euros, mais maintenant vous pouvez les obtenir pour seulement 77 euros sur Amazon dans la belle couleur menthe verte.

Nous pensons que c’est un prix imbattable pour des écouteurs qui offrent une excellente qualité sonore, une annulation de bruit efficace et vous donnent 20 heures de batterie avant de s’éteindre. Nous ne l’inventons pas, nous avons analysé ces Sony WF-C700N et nous pensons que c’est un achat très intelligent si vous voulez profiter d’écouteurs Sony de qualité sans dépenser beaucoup d’argent.

Nous vous confirmons qu’il n’y a aucun store où vous pouvez acheter les Sony WF-C700N aussi pas cher. Chez MediaMarkt, vous les trouverez à 86,99 euros, tandis qu’à Ebay, ils coûtent 99 euros et chez PcComponentes, ils coûtent 125,99 euros. Vous voyez bien que le prix offert par Amazon est unique, ce qui représente une occasion parfaite d’acheter des écouteurs idéaux pour écouter de la musique, jouer ou regarder un film.

Sony WF-C700N, les meilleurs écouteurs pas cher de Sony

En ce qui concerne le rapport qualité-prix, les Sony WF-C700N nous semblent être les meilleurs écouteurs sans fil pas cher de Sony que vous pouvez acheter actuellement. Tout d’abord, parce qu’ils ont un design très confortable grâce à leur taille compacte et leur poids très léger. Chaque écouteur ne pèse que 4,6 grammes, vous ne les remarquerez même pas lorsque vous les portez. De plus, ils sont résistants aux éclaboussures d’eau, vous pouvez donc les utiliser en extérieur sans crainte.

Le plus important pour nos recommandations est qu’ils offrent vraiment une excellente qualité sonore. Leurs haut-parleurs dynamiques de 5 mm offrent des graves puissants qui ne saturent pas et un bon équilibre entre les autres fréquences. Vous pourrez les utiliser pour écouter votre chanson préférée, pour vous immerger complètement dans les jeux, pour écouter des audios de WhatsApp ou pour regarder une série, dans tous les cas vous obtiendrez un son de qualité.

Lorsque vous utilisez les Sony WF-C700N, les sons extérieurs ne vous dérangeront pas du tout. En effet, ils sont équipés de la technologie d’annulation active du bruit, qui réduit ces sons gênants lorsque vous êtes dans les transports en commun, au gym ou que vous étudiez à la bibliothèque. L’outil contraire est le mode transparence, qui amplifie les sons de votre environnement pour que vous puissiez les entendre clairement sans enlever vos écouteurs.

Les écouteurs de Sony offrent également de bonnes performances en termes d’autonomie. Si vous utilisez l’annulation de bruit, la batterie durera 7,5 heures d’affilée et 15 heures avec l’étui de charge. Cependant, si vous n’utilisez pas l’annulation, l’autonomie peut atteindre jusqu’à 20 heures au total. En fin de compte, ils ont suffisamment de batterie pour que vous puissiez les utiliser pendant plusieurs jours.

Nous vous recommandons également les Sony WF-C700N pour leurs options de connectivité. Vous pouvez les connecter en Bluetooth à votre téléphone portable, votre tablette, votre ordinateur et de nombreux autres appareils. Cependant, le meilleur, c’est qu’ils ont une connexion multipoint, ce qui signifie qu’ils peuvent être connectés à 2 appareils en même temps. Au fait, si vous souhaitez passer à la chanson suivante ou accepter un appel, vous pouvez utiliser les commandes tactiles pratiques.

Notre conclusion est que nous avons affaire à des écouteurs sans fil très complets pour leur prix. Si nous vous les recommandions déjà lorsqu’ils coûtaient 129,99 euros, maintenant qu’ils passent à 77 euros sur Amazon, nous les trouvons tout simplement irrésistibles. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous aurez les Sony WF-C700N chez vous en quelques heures seulement.

