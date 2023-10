La plus grande éolienne du monde est incroyable : elle est dans le pays auquel vous pensez

Cette éolienne est plus grande que de nombreux gratte-ciel de New York.

Sa taille est réellement cyclopéenne

Les éoliennes, également connues sous le nom de moulins à vent, modifient de manière très notable notre environnement. C’est indéniable, car là où il y avait autrefois des paysages ruraux pittoresques, nous trouvons maintenant toujours des éoliennes à l’horizon. Cela n’est pas négatif, surtout si l’on considère que c’est la première source d’énergie mondiale, bien que de nouvelles alternatives soient toujours recherchées, comme les panneaux solaires en forme de feuille. Quoi qu’il en soit, l’énergie éolienne est très demandée, notamment par les grands géants de la technologie comme Apple et Google qui misent sur les énergies renouvelables comme principale source pour passer à des énergies plus propres dans leurs installations.

À cet égard, un nouveau record assez incroyable a été atteint, car la plus grande éolienne du monde a été mise en service. Sa taille est si incroyable qu’elle fait pâlir certaines des grandes constructions de villes comme New York ou Shanghai. Ainsi, on s’attend à ce que sa puissance brute déploie tout son potentiel. Ainsi, nous allons vous parler de la turbine éolienne baptisée MYSE 18.X-28X.

C’est la plus grande éolienne du monde

Tous les pays cherchent à se concurrencer pour obtenir les meilleures sources d’énergie renouvelable en raison de la nécessité de freiner le changement climatique et de cesser de produire une quantité aussi élevée de CO2 qui cause d’incroyables problèmes à notre planète.

À cet égard, la Chine fait un important pari sur les énergies renouvelables, plus précisément sur les éoliennes, en exploitant sa gigantesque ligne côtière. Dans ce cadre, le MYSE 18.X-28X a été créé, un monstre de 280 mètres de diamètre, ce qui correspond à une taille de plus de 50 piscines olympiques.

Ainsi, on constate qu’il offre une puissance brute qui produit 80 GWh d’électricité par an avec une vitesse moyenne du vent de 8,5 m/s. Cela signifie qu’il peut fournir de l’énergie à 96 000 résidents tout en réduisant les émissions de CO2 de 66 000 tonnes, selon MinYang, l’entreprise productrice de cette technologie en Chine.

De plus, il a une efficacité maximale dans ces technologies tout en étant capable de résister aux typhons qui frappent la côte de la Chine.

En résumé, nous constatons que :