Tinder permettra à tes amis et à ta famille de décider qui sera ton prochain rendez-vous avec cette nouvelle fonction

Comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité de Tinder qui permet à vos proches de choisir votre prochain rendez-vous : Tinder Matchmaker

Votre mère, votre père, vos amis et même votre animal de compagnie pourront choisir la personne avec qui vous aurez un rendez-vous grâce à la nouvelle fonctionnalité de Tinder. Bon, il est peu probable qu’un animal de compagnie puisse prendre cette décision, bien qu’avec un entraînement préalable, il puisse peut-être le faire.

Quelle est la nouvelle fonctionnalité de Tinder ? Elle s’appelle Matchmaker et permet aux utilisateurs d’inviter jusqu’à 15 personnes à une session où elles devront choisir le candidat ou la candidate idéale pour un rendez-vous. Oui, Tinder veut que vos proches jouent les entremetteurs pour que vous trouviez l’amour.

Vous n’aurez plus à réfléchir : Tinder permettra à vos parents de choisir votre futur rendez-vous

Cette nouveauté est en réalité un nouveau filtre de la part de Tinder. Le fonctionnement de l’application permet aux utilisateurs de choisir leurs futurs intérêts amoureux en utilisant les informations que ces personnes ont décidé de publier sur la plateforme.

Maintenant, avec Matchmaking, les personnes qui sont invitées à cette session parlementaire de l’amour pourront exprimer leur opinion sur les différentes personnes qui font partie des candidats potentiels. Le fonctionnement est simple, on peut aimer ou rejeter.

Les personnes qui seront approuvées seront affichées sur l’application, tandis que celles qui n’ont pas passé le filtre disparaîtront des recommandations. Trouver l’amour devient de plus en plus compliqué et les intentions de Tinder peuvent être bonnes, mais il reste à voir comment cela sera mis en œuvre.

Tinder s’appuie sur les données pour la création de cette nouveauté. Les informations fournies par l’entreprise indiquent que plus de 75% des jeunes demandent des conseils à leur famille ou à leurs amis sur des questions amoureuses. Cependant, le fait de donner le pouvoir de choix à un groupe étendu de personnes peut ne pas donner les résultats escomptés.