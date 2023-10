vivo vient de lancer un téléphone mobile avec une fonction spéciale pour photographier les mariages

Le vivo Y200 dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, d’un appareil photo principal de 64 MP et d’une batterie de 4800 mAh avec charge rapide de 44W.

L’intégralité du design du nouveau vivo Y200 dans ses deux couleurs disponibles : or rose et vert

Aujourd’hui est une journée intense pour vivo, car en plus de lancer mondialement leur nouveau smartphone d’entrée de gamme, le vivo Y17s, qui arrive sur le marché à moins de 220 euros, la marque chinoise a également présenté en Inde le vivo Y200, un nouveau smartphone de milieu de gamme qui vient remplacer le vivo Y100 qui est apparu en février de cette même année.

Le vivo Y200 est un téléphone de milieu de gamme qui se distingue par son grand écran à 120 Hz, son choix d’un processeur Qualcomm au lieu d’un processeur MediaTek et son système de caméras qui propose un mode portrait spécifique pour prendre des photos de mariage.

vivo Y200 : toutes les informations

Caractéristiques et spécifications techniques Dimensions 162,35 × 74,85 × 7,69 mm Poids 190 g Écran AMOLED de 6,67 pouces

120 Hz

Luminosité maximale de 800 nits Résolution et densité Full HD+ (2 400 × 1 080 pixels) Processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 RAM 8 Go LPDDR4X Stockage 128 Go UFS 2.2 Système d’exploitation Android 13 avec Funtouch OS 13 Caméras arrière 64 Mpx principal, f/1.79, OIS

2 Mpx profondeur, f/2.4 Caméra frontale 16 MP, f/2.0 Connectivité 5G, double SIM, Wi-Fi dual, Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, protection IP54 contre l’eau et la poussière, USB-C, capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran Batterie 4 800 mAh (non amovible), charge rapide de 44W Prix et disponibilité À partir de 250 euros, convertis. Disponible en deux couleurs : vert et doré

En termes de design, le vivo Y200 ressemble beaucoup au vivo V29, car il possède un corps avec des bords plats, une face avant presque sans bordures surmontée d’un trou dans l’écran abritant la caméra selfie, ainsi qu’un module arrière de caméras qui dépasse du châssis et dans lequel est intégré l’anneau de lumière caractéristique des derniers smartphones de la marque.

En ce qui concerne les performances, le vivo Y200 se distingue par son écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz et une luminosité maximale de 800 nits.

L’un des principaux changements du vivo Y200 par rapport à la génération précédente réside dans le processeur, car la marque chinoise a décidé de remplacer le MediaTek Dimensity 900 par le Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, une puce octa-core fabriquée en 6 nanomètres, qui est accompagnée de 8 Go de RAM de type LPDDR5X qui peut être doublée avec la fonction Extended RAM et de 128 Go de stockage interne de type UFS 2.2.

En ce qui concerne la photographie, le vivo Y200 opte pour un double module de caméras arrière, dont le protagoniste est un capteur principal de 64 mégapixels avec une ouverture focale de f/1.79 et une stabilisation optique de l’image (OIS), qui est complété par un deuxième capteur de 2 mégapixels avec une ouverture focale de f/2.4 proposant différents modes de capture d’images, dont un spécialement conçu pour la photographie de mariage.

En ce qui concerne la caméra frontale, le vivo Y200 est équipé d’un capteur unique de 16 mégapixels avec une ouverture focale de f/2.0.

Un autre point fort du vivo Y200 est son autonomie, car ce nouveau smartphone de milieu de gamme vivo est équipé d’une grande batterie de 4 800 mAh qui dispose d’une charge rapide de 44W, capable de recharger le téléphone à 50 % en moins d’une demi-heure.

Le vivo Y200 n’est pas en reste en termes de connectivité, avec 5G, double SIM, Wi-Fi dual, Bluetooth 5.1, GPS, protection IP54 contre la poussière et l’eau, capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et USB-C.

En ce qui concerne le logiciel, le nouveau vivo Y200 est livré avec la dernière version de la surcouche personnalisée de la marque, FunTouch OS 13, qui est basé sur Android 13.

vivo Y200 : disponibilité et prix

Le vivo Y200 est déjà disponible à l’achat en Inde dans deux couleurs : Jungle Green et Desert Gold, dans une seule version de mémoire 8/128 Go, au prix de 21 999 roupies indiennes, soit environ 250 euros.

vivo n’a pas encore confirmé si ce nouveau smartphone de milieu de gamme sera lancé mondialement et quand, mais s’il arrive dans notre pays, il sera probablement vendu à un prix légèrement plus élevé, comme c’est habituellement le cas.