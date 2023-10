Xiaomi se prépare à briser le monopole de l’Apple Watch avec sa nouvelle montre intelligente

Xiaomi veut défier les Apple Watch avec sa nouvelle montre capable de mesurer la tension artérielle

Xiaomi a prêté sa montre capable de mesurer la tension artérielle et souhaite défier les Apple Watch.

Xiaomi veut mettre fin à Apple. La société de Cupertino a réussi à obtenir le monopole des montres certifiées médicalement de Classe II. Cette caractéristique a permis à Apple de se placer à la tête de la mesure des paramètres corporels, en offrant des données plus précises que le reste des entreprises ; mais cela va changer grâce à Xiaomi.

La société asiatique a une nouvelle montre entre les mains et sa date de présentation est imminente. Parmi les principales caractéristiques de cette montre intelligente Xiaomi, il y a le fait qu’elle disposera de la certification médicale de Classe II pour pouvoir mesurer la tension artérielle.

La nouvelle montre Xiaomi mesurera la tension artérielle comme le font celles d’Apple

Le nom de cette montre serait « Xiaomi Wrist ECG Blood Pressure Recorder », bien qu’il soit clair que lorsqu’elle sortira sur le marché, elle aura un nom beaucoup plus court pour être plus facile à retenir. Cependant, il est possible que Xiaomi conserve le « ECG » dans le nom car c’est un indicatif de ce qu’elle peut faire.

En termes de design, Xiaomi suivrait l’esthétique marquée par ses générations précédentes. Cela signifie que ce sera une montre ronde avec une finition métallique et un design sportif, avec un bracelet en caoutchouc qui sera probablement interchangeable.

À l’intérieur de la montre se trouvera la dernière version de la surcouche personnalisée de Xiaomi pour ces appareils. L’écran tactile permettra de naviguer dans les différents menus, mais il disposera également de deux boutons physiques avec lesquels interagir.

La date de présentation de cette montre, que beaucoup qualifient de Xiaomi Watch S3, est le 26 octobre, demain, aux côtés du Xiaomi 14, un téléviseur de 85 pouces et son propre système d’exploitation appelé HyperOS. Il faudra être attentif pour connaître en première main toutes ces nouveautés.