Dwayne Johnson s’exprime sur la couleur de sa statue de cire: il n’aime pas et prendra des mesures

Il a déjà été en contact avec le musée et minimise l’affaire.

Statue de cire / Dwayne Johnson

Dwayne Johnson, connu pendant de nombreuses années sous le nom de The Rock, pseudonyme avec lequel il a concouru dans le circuit professionnel de la WWE, a fait l’actualité ces derniers jours et pas précisément parce qu’il va jouer dans un nouveau film, mais en raison d’une statue de cire dans un musée à Paris, en France.

Révélée au public la semaine dernière, le Musée de Cire de Paris a été rapidement critiqué pour la couleur de peau qu’il avait donnée à l’acteur, d’ascendance canadienne et samoane, beaucoup plus claire qu’elle ne devrait l’être, ce que beaucoup ont considéré comme un cas d’éclaircissement de la peau ou même de changement de race d’une figure historiquement non blanche. Cependant, le protagoniste de Black Adam a voulu minimiser l’affaire et a assuré prendre contact avec le musée afin de « mettre à jour » une statue par ailleurs impressionnante et ressemblante à la personne dont elle est inspirée, en dépit des nuances de peau.

Pour que cela soit clair, je vais demander à mon équipe de contacter nos amis du Musée Grévin, à Paris, en France, afin que nous puissions « mettre à jour » ma statue de cire avec quelques détails importants et des améliorations, en commençant par la couleur de ma peau. Et la prochaine fois que je serai à Paris, j’entrerai et prendrai un verre avec moi-même.

La réponse du musée

De son côté, le Musée Grévin, plus connu simplement sous le nom de musée de cire de Paris, n’a pas tardé à publier une déclaration dans laquelle il reconnaît son erreur et affirme déjà travailler à améliorer sa nouvelle statue de cire, comme le rapporte TODAY.

« Dwayne Johnson a raison. Nous l’avons remarqué et, évidemment, nous allons le corriger le plus rapidement possible et lui enverrons de nouvelles photos une fois qu’elle sera terminée », déclare son représentant. « Nous l’attendons pour qu’il vienne à Paris et au Musée Grévin pour le célébrer avec une coupe de champagne. »