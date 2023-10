OnePlus premium haut de gamme bestial avec une réduction de 200 euros pour les plus rapides

Il s’agit de l’un des meilleurs terminaux Android de l’année, avec une puissance immense et un système d’appareils photo novateur.

Ce fabuleux OnePlus 11 offre une grande puissance, l’un des meilleurs écrans et un système photographique digne du haut de gamme.

Voulez-vous économiser beaucoup d’argent en achetant un téléphone haut de gamme ? Eh bien, aujourd’hui vous pouvez obtenir le OnePlus 11 pour 642 euros sur Amazon en édition limitée. Cette année, OnePlus revient en force avec un smartphone digne de cette gamme, après une dixième édition qui n’a pas reçu de bonnes critiques de la part des utilisateurs.

Dans l’analyse du OnePlus 11, nous avons pu voir tout ce qui a changé chez OnePlus, avec le retour du bouton d’alerte, une amélioration de l’appareil photo sous tous les aspects et un design digne du haut de gamme premium. L’offre d’Amazon est la meilleure pour le moment, et vous pouvez également l’obtenir pour 677 euros sur AliExpress.

Obtenez le meilleur OnePlus de l’histoire avec une réduction de 200 euros

Après une dixième édition oubliée par tous, OnePlus revient avec un smartphone de qualité. Avec un corps en alliage d’aluminium et Gorilla Glass Victus, il nous offre un téléphone fin de 8,5 mm d’épaisseur et robuste pesant 205 grammes. Il est très agréable au toucher malgré ses exigences.

À l’avant, on trouve un magnifique écran Amoled de 6,7 pouces, résolution 2K, avec un taux de rafraîchissement variable de 1-120 Hz et une luminosité maximale de 1300 nits. L’écran est compatible avec les formats HDR10+ et Dolby Vision, et est protégé par le Gorilla Glass Victus avec des bords incurvés des deux côtés. C’est un écran qui offre une très bonne qualité d’affichage pour tous les contenus, que ce soit les films ou les jeux.

Il s’agit de l’un des smartphones les plus puissants à ce jour, grâce au Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm qui atteint près de 1 400 000 points sur Antutu. Il est accompagné de 8 Go de RAM LPDDR5X dans cette version de base et de 128 Go de mémoire interne de type UFS 3.1 et à très haute vitesse.

Le département photo est exceptionnel sur ce OnePlus. Il comprend un triple appareil photo arrière avec une stabilisation optique de l’image, un capteur Sony IMX890 de 50 MP f/1.8, un grand-angle Sony IMX581 de 48 MP avec un champ de vision de 115 degrés, et une lentille téléobjectif Sony IMX709 de 32 MP avec un zoom optique jusqu’à 2x et une zoom numérique allant jusqu’à 20x. Son appareil photo frontal est un Samsung de 16 MP, parfait pour les portraits.

Par ailleurs, il intègre une batterie de 5000 mAh capable de se charger à une puissance de 100W. Son autonomie peut atteindre deux jours complets. Au niveau de la connectivité, nous avons un terminal très complet avec la compatibilité avec la 5G, la NFC pour les paiements mobiles sans contact, un GPS de haute précision, la possibilité d’utiliser deux cartes SIM, la préparation pour le WiFi 7 et le Bluetooth 5.3 à faible consommation d’énergie.

➡️ Voir l’offre OnePlus 11 (8/128 Go)

Enfin, il est important de souligner que le lecteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran, qu’il dispose d’un système de refroidissement interne haute efficacité et que vous n’aurez aucun problème de performances graphiques grâce au GPU Adreno 740. Procurez-vous le terminal haut de gamme le plus apprécié des derniers mois avec une réduction limitée de 200 euros.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette publication, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.