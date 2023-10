Épuisés dès leur sortie, les nouveaux téléviseurs Mini LED 144Hz de Xiaomi qui ont suscité un immense intérêt et sont idéaux pour le gaming

Technologie pour une qualité d’image excellente, vitesse pour jouer au plus haut niveau et un prix impossible à croire si nous le voyons par ici. Xiaomi a conquis le marché chinois avec ses nouveaux écrans de télévision, deux options également très généreuses en taille : 65 et 75 pouces.

Il s’agit de deux téléviseurs premium en termes de design et de qualité d’image qui ne dépassent même pas les 900 euros dans leur taille la plus grande. Deux produits qui se sont épuisés sur le marché à une vitesse à laquelle même Xiaomi ne s’attendait pas.

Mini LED

Évolué à partir des écrans LCD, le concept de Mini LED est basé sur la technologie de rétroéclairage LED, avec des diodes émettrices de lumière. Dans un écran Mini LED, les diodes qui le composent sont plus petites que celles que nous voyons dans un écran LED conventionnel, il y a donc plus de diodes et cela se traduit par un plus grand nombre de zones d’atténuation sur l’écran.



De ce fait, un écran Mini LED peut atteindre un niveau de luminosité maximale de 2 000 nits, par exemple, un taux très élevé, ainsi qu’une excellente qualité de couleurs et un contraste très élevé. De plus, la technologie Mini LED contribue également à la durée de vie du panneau, il dure donc plus longtemps.

Xiaomi S Pro Mini LED

La série S Pro Mini LED s’est avérée si populaire auprès du public chinois que les stocks initiaux se sont rapidement épuisés, suscitant l’intérêt et la curiosité de nombreux utilisateurs. Pour faire face à la forte demande, Xiaomi a annoncé avoir investi dans une nouvelle ligne de production entièrement automatisée de panneaux Mini LED, dédiée exclusivement à la série S Pro, qui sera terminée dans une semaine.

Ainsi, le volume de téléviseurs Mini LED S Pro augmentera considérablement et il n’y aura pas de rupture de stock. Mais pourquoi cette folie pour ces deux modèles ? Les versions du Xiaomi S Pro de 100 pouces présentées l’été dernier, les Xiaomi S Pro Mini LED de 65 » et 75 pouces sont un peu plus petites et moins chères. Les deux téléviseurs disposent de mini LED 4K 144 Hz avec une luminosité maximale de 2 200 nits.

Idéal pour le jeu en ligne et hors ligne

Avec un tel écran, il est normal de se sentir attiré par cet écran de Xiaomi, car il a un niveau de luminosité et de gamme de couleurs qui améliorent les contenus 4K HDR, et il atteint un maximum de 144 Hz de taux de rafraîchissement, ce qui le rend idéal pour le jeu, que ce soit en connectant une console comme la PS5 ou la Series X, ou en connectant directement la tour du PC pour jouer en ligne et avoir l’avantage dans un match en profitant du taux de rafraîchissement FPS élevé qu’ils offrent.

Combien coûtent-ils ? Comme toujours avec un produit Xiaomi, c’est le meilleur de l’ensemble :

Le Xiaomi S Pro Mini LED de 65 pouces coûte 4 699 yuans (606 euros au taux de change), bien qu’il ait été vendu à 4 299 yuans (557 euros) pendant la période de prévente.

Le Xiaomi S Pro Mini LED de 75 pouces coûte 6 599 yuans (environ 856 euros au taux de change), bien qu’il ait été vendu à 5 999 yuans (778 euros) pendant la période de prévente.

Des prix qui seraient plus du double ici en Occident, simplement en raison de taille, de la technologie Mini LED qu’ils utilisent et de ces 144 Hz de rafraîchissement. Est-ce que ces deux modèles S Pro Mini LED arriveront en Europe ? Nous l’espérons, car ce sont les meilleurs téléviseurs de Xiaomi en ce moment.



Source | Xiaomi Today // Images from Weibo