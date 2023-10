Extraire des astéroïdes : l’exploitation spatiale sera le nouveau commerce du siècle

La Terre est le passé et l’exploitation minière des astéroïdes est le futur: l’exploitation minière spatiale sera le nouveau grand business

L’exploitation minière spatiale sera le nouveau grand business et l’exploitation minière des astéroïdes permettra d’obtenir les ressources nécessaires à la Terre.

L’exploitation minière spatiale est une idée qui plane dans l’imagination des scientifiques, des entrepreneurs et des visionnaires depuis des décennies. La possibilité d’extraire des ressources des astéroïdes, ces corps rocheux qui orbitent autour du Soleil, a été l’objet de nombreux romans, films et séries. Cependant, jusqu’à présent, l’exploitation minière des astéroïdes était plutôt une fantaisie qu’une réalité.

Ces dernières années, des avancées technologiques, légales et commerciales ont rapproché l’exploitation minière spatiale du domaine du possible. Certaines entreprises privées, telles que AstroForge ou Trans Astronautica Corporation, ont annoncé qu’elles testeront leur technologie destinée à l’exploitation minière des astéroïdes.

L’avenir de l’exploitation minière ne se trouve pas sur Terre: l’exploitation minière des astéroïdes deviendra une réalité

Quels seraient les avantages de l’exploitation minière spatiale ? Quels défis pose-t-elle ? Quel impact aurait-elle sur l’économie, la société et l’environnement ? Ce sont quelques-unes des questions qui se posent lorsque l’on parle d’exploitation minière spatiale et qui remettent en question tous les progrès actuels.

Les astéroïdes sont des fragments de matière formés il y a environ 4,5 milliards d’années, lorsque le système solaire était jeune. Certains d’entre eux sont les restes de planètes qui ne se sont pas formées, tandis que d’autres sont le résultat de collisions entre des corps plus importants. On estime qu’il y a des millions d’astéroïdes dans le système solaire, de différentes tailles, formes et compositions.

Les ressources pouvant être obtenues des astéroïdes dépendent de leur type et de leur emplacement. En fonction de leur composition chimique, ils peuvent être classés en trois catégories principales:

Astéroïdes métalliques : Ce sont les plus rares, mais aussi les plus précieux. Ils contiennent des métaux tels que le fer, le nickel, le cobalt, le platine et l’or. Ces métaux pourraient être utilisés pour fabriquer des structures et des composants spatiaux, ou pour les ramener sur Terre et les vendre sur le marché.

Astéroïdes rocheux : Ce sont les plus abondants, mais aussi les moins intéressants du point de vue économique. Ils contiennent des silicates, des oxydes et des minéraux communs sur Terre. Ces matériaux pourraient être utilisés pour construire des habitats ou des bases spatiales, ou pour extraire de l'eau et de l'oxygène.

Astéroïdes carbonés: Ce sont les plus variés, mais aussi les plus difficiles à étudier. Ils contiennent des composés organiques tels que des hydrocarbures, des acides aminés et de l'eau. Ces ressources pourraient être utilisées pour produire du carburant ou un support vital pour les missions spatiales, ou pour étudier l'origine de la vie.

L’emplacement des astéroïdes est également un facteur important pour déterminer leur potentiel minier. Les astéroïdes sont répartis dans différentes régions du système solaire, en fonction de leur distance par rapport au Soleil et de leur orbite. Certaines de ces régions sont les suivantes :

Ceinture principale : C’est la zone la plus peuplée d’astéroïdes, située entre les orbites de Mars et de Jupiter. Elle contient environ 1,5 million d’astéroïdes d’un diamètre supérieur à un kilomètre, et beaucoup plus petits. La plupart sont rocheux ou carbonés.

Astéroïdes troyens : Ce sont des groupes d'astéroïdes partageant l'orbite d'une planète majeure, se situant aux points stables appelés points de Lagrange. Les plus connus sont les troyens de Jupiter, qui comptent environ 6 000 astéroïdes d'un diamètre supérieur à un kilomètre et la plupart sont carbonés.

Astéroïdes proches de la Terre (NEA): Ce sont ceux dont l'orbite croise ou s'approche de l'orbite terrestre. On estime qu'il y a environ 25 000 NEA d'un diamètre supérieur à 140 mètres, et beaucoup plus petits. La plupart sont rocheux ou métalliques.

Les NEA sont les plus attrayants pour l’exploitation minière spatiale, car ils sont les plus accessibles depuis la Terre. Certains d’entre eux ont une orbite qui les rapproche périodiquement de notre planète, ce qui facilite leur exploration et leur exploitation. De plus, certains d’entre eux ont une faible vitesse d’échappement, ce qui signifie qu’il faut peu d’énergie pour atterrir ou décoller d’eux.

En fin de compte, l’exploitation minière spatiale est l’avenir. L’exploitation minière des astéroïdes deviendra une réalité dans plusieurs années, bien que nous devrons encore attendre pour voir comment cette activité se développera. Les ressources seront à la portée des entreprises qui sauront le mieux s’adapter à cette nouvelle opportunité commerciale.